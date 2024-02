Soud v Delaware zabránil Muskovi vyplatit si 55 miliard dolarů, stěhuje proto firmu

Společnost Neuralink amerického miliardáře Elona Muska přesunula své právní sídlo ze státu Delaware do státu Texas. Zpráva přichází zhruba týden poté, co Musku oznámil, že chce ze státu Delaware do státu Texas přesunout právní sídlo výrobce elektromobilů Tesla a že o tomto kroku nechá hlasovat akcionáře automobilky.

Muskovu plánu na změnu právního sídla Tesly předcházel verdikt soudu v Delawaru, jenž zrušil dohodu z roku 2018, podle které měl Musk jako ředitel Tesly v případě splnění stanovených cílů získat na odměnách rekordních 55,8 miliardy dolarů, tedy zhruba 1,3 bilionu Kč. Žalobu podal akcionář, podle kterého byla odměna přehnaná. "Nikdy nezřizujte právní sídlo své firmy ve státě Delaware," napsal po verdiktu soudu Musk na síť X. Související První pacient dostal do mozku Muskův čip. Má mu pomoci ovládat ochrnuté části těla Změna právního sídla Tesly by nicméně mohla čelit překážkám. Právní experti se například domnívají, že záměr se téměř s jistotou stane terčem žaloby ze strany investorů, a to zejména v případě, že bude vnímán jako krok, kterým si chce Musk spíše zabezpečit svou odměnu než zajistit nějaký přínos pro podnik. Společnost Neuralink se zabývá vývojem mozkových čipů. Musk koncem ledna oznámil, že firma implantovala mozkový čip prvnímu člověku. Dodal, že pacientovi se daří dobře a počáteční výsledky jsou slibné. Neuralink loni dostal od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) souhlas k první klinické studii na lidech. Čipy mají umožnit postiženým pacientům znovu se pohybovat a komunikovat. Musk je v současnosti nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu miliardářů, který sestavuje agentura Bloomberg, dosahuje aktuální hodnota jeho majetku 209 miliard dolarů, asi 4,9 bilionu Kč.