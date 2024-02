Soud v Illinois vyloučil Trumpa z republikánských primárek

Soudkyně z Illinois rozhodla o vyloučení amerického exprezidenta Donalda Trumpa z republikánských primárek v tomto státě. Informovala o tom ve čtvrtek agentura AP, podle které je verdikt pozastavený do pátku, aby soud umožnil odvolání. K podobnému rozhodnutí dříve přistoupily orgány ve státech Colorado a Maine, a to kvůli Trumpově zapojení do útoku na sídlo amerického Kongresu z 6. ledna 2021.

Nejvyšší soud USA už dříve oznámil, že se bude Trumpovou účastí v primárkách zabývat, podle analytiků zřejmě jeho diskvalifikaci zvrátí. Soudkyně Tracie Porterová v osmatřicetistránkovém rozhodnutí reagovala na žalobu skupiny voličů. Ti argumentovali, že Trump není způsobilý zastávat nejvyšší úřad kvůli tomu, že podněcoval dav k útoku na Kapitol a nesnažil se výtržníky zastavit. Související Trump přišel s vlastní značkou bot. Věří, že z jejich prodeje splatí miliardové dluhy Jde o jednu z desítek podobných žalob podaných s cílem vyřadit Trumpa z volby, která se opírá o málo využívanou pasáž americké ústavy. Podle 14. dodatku totiž nesmí vojenský ani civilní úřad v USA zastávat ten, kdo se dopustil "povstání nebo vzpoury" či takový akt podporovali. Trump se kvůli rozhodnutí v Coloradu z prosince loňského roku obrátil na nejvyšší soud. Soud s konzervativní většinou na začátku tohoto měsíce naznačil, že exprezidentovu diskvalifikaci zvrátí, píše AP. Republikánské primárky se v Illinois, spolu s New Yorkem a Kalifornií, budou konat 19. března.