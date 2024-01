"Bojujeme s ohromným živlem." Na Islandu se láva dál dere k povrchu, ale už méně

Sopečná aktivita v okolí města Grindavík na jihozápadě Islandu, které úřady kompletně evakuovaly, se v pondělí zřejmě zmírnila, píše agentura Reuters. Na kraj rybářského městečka se v neděli dostala láva a několik domů zachvátil oheň.

Islandský list Morgunbladid v článku na titulní straně nazval neděli černým dnem a doprovodil ho fotografiemi stříkající rozžhavené lávy a hořících domků. Prezident Gudni Jóhannesson v projevu v neděli večer řekl, že Island bojuje s "ohromným přírodním živlem".

Jde o druhou sopečnou erupci na poloostrově Reykjanes za uplynulé čtyři týdny a pátou od roku 2021. Geofyzik Magnús Tumi Gudmundsson v televizi RÚV řekl, že se ještě nedá odhadnout, jak se nynější sopečná erupce bude dále vyvíjet. Televize záběry z okolí Grindavíku vysílá v přímém přenosu na svých internetových stránkách.

Láva se v pondělí k povrchu drala dál, ale v menším objemu a dále od Grindavíku, píše Reuters. Obyvatelé tohoto městečka, kde původně žilo asi 4000 lidí, řekli, že je těžké dívat se na televizní záběry s hořícími domy.

"Je to vážné, je to jednoduše tak zlé, jak to jen zlé být může. I když zhoršit se to ještě může, kdo ví," řekl v neděli večer obyvatel Islandu Jón Gauti Dagbjartsson. V Grindavíku stále žije v domě, kde se narodil. Je pro něj těžké si představit, že tomu všemu může být konec a že by měl začít od nuly někde jinde. "Ale pokud to nastane, bude to přesně to, co uděláme," dodal.

V pondělí se sejde islandská vláda, aby rozhodla o pomoci lidem z Grindavíku. Poprvé se museli na několik dnů evakuovat loni v listopadu.

Island patří k vulkanicky nejaktivnějším regionům na světě. Nachází se zde přibližně 30 aktivních vulkanických lokalit. Ostrov leží mezi eurasijskou a severoamerickou tektonickou deskou, které se od sebe vzdalují rychlostí přibližně dva centimetry za rok. V důsledku toho Island zažívá častá zemětřesení a sopečné erupce.

Video: Na Islandu vybuchla sopka, erupce je výrazně větší než v minulosti (19. 12. 2023)