Slovenský nejvyšší soud zpřísnil trest vrahovi Kuciaka. Dostal 25 let vězení

Za vraždu novorozence v Karviné si jeho dvaatřicetiletá matka definitivně odpyká trest 17 let vězení. Rozhodl o tom ve středu olomoucký vrchní soud. Potvrdil tak rozsudek ostravského krajského soudu, proti kterému se žena odvolala. Tělíčko dítěte našel loni v červenci bezdomovec v kontejneru na odpadky. Těhotenství obžalovaná tajila, podle znalců dítě zabila krátce po jeho narození. Policie po zadržení ženy uvedla, že k dopadení pomohla DNA.

"Odvolání obžalované není důvodné. Není pochyb o tom, že to byla obžalovaná, kdo dítě porodil, a že její jednání vedlo k usmrcení dítěte. Dítě usmrtila po předchozím uvážení. Věděla, že je těhotná, nijak se na to nepřipravovala," uvedl soudce Vladimír Hendrych. Ženě hrozil trest v rozmezí 15 až 20 let, podle soudce je uložený trest přiměřený všem okolnostem.