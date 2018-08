Slovenská policie uzavřela vyšetřování vraždy právníka Ernesta Valka, navrhla obžalovat dva muže

Podle kriminalistů se neprokázalo napojení dvojice obviněných na žádnou zločineckou organizaci ani to, že by šlo o nájemnou vraždu.

Bratislava - Slovenská policie uzavřela vyšetřování vraždy prominentního slovenského právníka Ernesta Valka návrhem na vznesení obžaloby proti dvěma účastníkům tohoto zločinu, který byl spáchán před téměř osmi roky. Na úterní tiskové konferenci to podle slovenských webů oznámil mluvčí Národní kriminální agentury (NAKA) Branislav Zurian.

Motivem závažného trestného činu z 8. listopadu 2010 byla podle závěru vyšetřovatelů loupež, sdělil rovněž Zurian, podle něhož bylo vyšetřování ukončeno 16. srpna. Jeden z vyšetřovaných, identifikovaný jako 43letý Jozef R., je obviněný z Valkovy vraždy a druhý, 45letý Jaroslav K., z loupeže.

Vyšetřovací spis je nyní v rukou slovenské generální prokuratury, která rozhodne o dalším postupu. Podle zpravodajských portálů Jozefu R., bude-li soudem shledán vinným, hrozí trest 20 až 25 let vězení a Jaroslavovi K. sedm až 12 let.

Podle Zuriana se neprokázalo napojení dvojice obviněných na žádnou zločineckou organizaci ani to, že by šlo o nájemnou vraždu. Do Valkova domu v Limbachu u Bratislavy šli s úmyslem oloupit ho o peníze, které však nenašli. Při vniknutí do domu Jozef R. střelil právníka jednou ranou do hrudi a zabil ho tak. Vražednou zbraň policie na základě výpovědí pachatelů našla.

Policie oba muže z uvedených trestných činů obvinila už loni v říjnu, ale teprve nyní případ postoupila prokuratuře.

Ernest Valko byl mimo jiné předsedou československého federálního ústavního soudu a patřil k nejvlivnějším právníkům na Slovensku. Věnoval se víceru citlivých kauz, a proto se prověřovala i možnost, že se v jeho případě jednalo o vraždu na objednávku.