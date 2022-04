Slovenská policie chce vazbu pro expremiéra Fica. S návrhem musí souhlasit poslanci

Slovenská policie bude žádat, aby bylo možné obviněného expremiéra Roberta Fica stíhat vazebně. Vyplývá to z vyjádření policejního prezidenta Štefana Hamrana, o kterém informoval portál Postoj. Šéfa opozičních sociálních demokratů, který je poslancem parlamentu, nemůže soud podle ústavy poslat do vazby bez souhlasu sněmovny. Příslušný návrh by parlamentu musel předložit generální prokurátor.

Policie obvinila Fica a exministra vnitra Roberta Kaliňáka z několika trestných činů, včetně zneužití pravomocí a založení a podpory zločinecké skupiny. Podezírá je kromě jiného z toho, že v době, kdy byli u moci, zneužívali policii a finanční správu k diskreditaci politických oponentů, mezi nimi už bývalého prezidenta Andreje Kisku a nynějšího ministra financí Igora Matoviče. Slovenští poslanci obecně nemají imunitu před trestním stíháním, obvinit je nelze pouze za hlasování a za výroky přednesené ve sněmovně a v jejích orgánech. Související Slovenská policie obvinila Fica a Kaliňáka ze založení zločinecké skupiny Spolu s Ficem a jeho stranickým kolegou Kaliňákem byli nyní obviněni i někdejší policejní prezident Tibor Gašpar a podnikatel s vazbami na představitele Směru-SD Norbert Bödör. Gašpar a Bödör jsou už delší dobu stíháni v kauze, která se týká podezření ze zneužívání policie. Podle listu Sme se policii po obvinění Fica a Kaliňáka podařilo tuto kauzu spojit se špičkami Směru-SD. Mezi poškozenými ve Ficově a Kaliňákově případu jsou podle policie hlavně Kiska a Matovič, jehož hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti v roce 2020 přesvědčivě vyhrálo parlamentní volby. Ty skončily porážkou Směru-SD a jeho odchodem do opozice. Kiska se z pozice prezidenta vymezoval vůči Směru-SD, silným kritikem sociálních demokratů je dlouhodobě Matovič. Policie se opírá například o výpovědi bývalých čelných představitelů finanční správy ohledně požadavků na diskreditaci Kisky a Matoviče v souvislosti s jejich podnikáním. Fico v minulosti označil Kisku i Matoviče za daňové podvodníky a do médií také unikly neveřejné informace o Kiskově firmě. Ty se týkaly možného daňového deliktu Kiskovy společnosti v souvislosti s financováním jeho kampaně před prezidentských volbami v roce 2014, ve kterých Kiska porazil Fica. Prokuratura v daňové kauze podala na Kisku obžalobu minulý týden, exprezident případ v minulosti označil za mstu od Fica.