Slavný bollywoodský herec před 20 lety zastřelil dvě vzácné antilopy. Soud ho usvědčil z pytláctví

před 1 hodinou

Salmán Chán zvířata zabil v roce 1998 během natáčení filmu v západoindickém státě Rádžasthán.

Džódhpur (Indie) - Indický soud shledal populárního bollywoodského herce Salmána Chána vinným z pytláctví. Herec podle soudu v roce 1998 zastřelil během natáčení filmu v západoindickém státě Rádžasthán dvě chráněné antilopy jelení. Informovala o tom agentura AP. Podle místních médií mu hrozí trest až šest let vězení. Bollywoodská hvězda se může odvolat k soudu vyšší instance.

Spolu s Chánem byli obviněni i další čtyři bollywoodští herci, které však soud viny zprostil. Skupina se na lov v přírodní rezervaci vydala v džípu, který Chán podle soudu řídil. Herec byl odsouzen podle zákona o ochraně volně žijících živočichů, uvedla prokuratura.

Reformed Bollywood bad boy Salman Khan convicted of poaching deer after 20 years https://t.co/64jLc3Y9Fs — Washington Post (@washingtonpost) April 5, 2018

Před budovou soudu v Džódhpuru, druhém největším městě státu Rádžasthán, musely hercovy fanoušky usměrňovat stovky policistů.

Nejde o první střet 52letého Chána se zákonem. Chán čelil rovněž obvinění, že v roce 2002 automobilem přejel skupinu pěti mužů spících na chodníku. Jeden z nich zahynul, tři utrpěli vážné zranění a jeden byl zraněn lehce.

Proces se vlekl více než 12 let. Herec během něj tvrdil, že za volantem tehdy seděl jeho řidič, soud ale dospěl k závěru, že řídil on, a navíc byl v tu dobu pod vlivem alkoholu, takže ztratil kontrolu nad vozidlem. V roce 2015 byl Chán odsouzen na pět let vězení. Na konci téhož roku byl ale rozsudek anulován kvůli nedostatku důkazů. Únos a smrt klíčového svědka zůstávají neobjasněny.