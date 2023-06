Stovky lidí žijí v podzemí. Na Ukrajině vzniklo "město" s generátory i holičstvím

Dříve v ukrajinském městě Orichiv žilo 15 tisíc lidí, teď jich na místě zůstalo pětset. "Nad povrchem je město totálně rozmetané, lidé žijí v podzemních prostorech, kde si s pomocí dobrovolníků a vojáků vybudovali třeba i školy," popisuje reportér Aktuálně.cz Martin Novák, který ukrajinské městečko navštívil společně s fotografem Jakubem Plíhalem.

I když na město na jihovýchodě Ukrajiny už více než rok každý den padají granáty, rakety i bomby, místní v něm stále dokážou žít. "Lidé si v podzemí rozšířili sklepy a stali se soběstačnými. Mají tam vlastní generátory, čističku vody, udělali si tam sprchy. Dokonce si vybudovali své holičství a kadeřnictví, mají tam společenskou místnost, kde se dívají na televizi, kde si můžou dobít mobily," vysvětluje Novák v pořadu Spotlight.

Orichiv očima fotografa Aktuálně.cz Jakuba Plíhala

Místní vycházejí do ulic jen přes den, kdy je palba mírnější. "Doufáme, že začne ukrajinská protiofenziva. Je to naše poslední naděje. Jinak se modlíme k Bohu a citujeme žalmy, aby to už skončilo," řekl muž, který si zrovna jel s vozíky pro zásoby vody, reportérům Aktuálně.cz.

Nejhorším dnem pro Orichiv byl zatím loňský 12. říjen, kdy podle ukrajinské armády Rusové vypálili na město 326 granátů. Většina obyvatel sice městečko už opustila, někteří ale na místě stále zůstávají a odejít se nechystají.

"Jsou to často starší lidé, kteří se třeba bojí začít někde jinde, jsou to lidé, kteří se bojí opustit svůj majetek, nechtějí začínat znovu někde od nuly a myslím si, že jsou to i lidi, kteří se spíš bojí nejistoty, že by pak museli přežívat někde jinde mimo svůj domov," uzavírá reportér.

Článek s rozsáhlou fotogalerií si prohlédněte kliknutím na tento odkaz.

Podívejte se na celý rozhovor s reportérem Martinem Novákem