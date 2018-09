Dostanou Britové novou šanci? Labouristi podpořili možnost nového referenda o brexitu

Britové mohou dostat možnost zvrátit výsledek předloňského hlasování o odchodu země z EU. Zatím ale není jasná konečná podoba referenda.

Liverpool - Sjezd hlavní britské opoziční strany přijal v úterý usnesení o brexitu, kterým mimo jiné ponechává ve hře druhé referendum o členství v EU jako možnost pro případ, že konzervativní premiérka Theresa Mayová nebude schopna finální dohodu s Bruselem prosadit v britském parlamentu. Napsala to agentura Reuters, která zároveň podotýká, že pasáž o případném novém referendu není jasná. Premiérka Mayová v reakci konání druhého referenda o brexitu vyloučila.

Představitelé labouristů se vyjadřují rozporuplně o tom, zda by měli Britové dostat možnost zvrátit výsledek předloňského hlasování o odchodu země z unie, nebo pouze se vyjádřit k podmínkám dojednaným s EU. Stínový ministr pro brexit Keir Starmer v úterý uvedl, že setrvání Británie v bloku nikdo nevylučuje, stínový ministr financí John McDonnell v pondělí takovouto podobu referenda odmítl.

Klíčová pasáž přijatého usnesení uvádí, že pokud se labouristům nepodaří v zemi zajistit předčasné volby, musí strana využít veškeré zbývající možnosti včetně prosazování nového referenda. Delegáti na labouristickém sjezdu o něm ale hlasovali pouze zvednutím rukou a podle britských médií byla proti jen hrstka z nich.

Předseda labouristů Jeremy Corbyn, který dříve opakování referenda o brexitu odmítal, uvedl, že výsledek hlasování delegátů bude respektovat. V rozhovorech s britskými médii podpořil výrok Starmera, ale neřekl, jak by v případném plebiscitu hlasoval, protože "nevíme, jaká bude otázka". "Rozhodneme se, jaká je naše pozice. Já jsme lídr strany a budu respektovat rozhodnutí strany," řekl televizi Channel 4.

Mayová: Žádné druhé referendum nebude

Starmer během proslovu na sjezdu v Liverpoolu také označil za pravděpodobné, že labourističtí poslanci nepodpoří dohodu o rozluce, kterou premiérka přinese z Bruselu. Mayová uvedla, že své návrhy bude nadále prosazovat. Záměr labouristů hlasovat proti jakékoli dohodě, která nesplňuje jejich "šest zkoušek", označila za postup, který není v národním zájmu.

"To, co dělám, je, že pracuji na zajištění dobré dohody s Evropou… Nebylo by v národním zájmu mít volby," citoval Reuters britskou premiérku. Ta také uvedla, že žádné druhé referendum o brexitu nebude.

Za předpokladu, že dohoda Mayové s Bruselem neprojde parlamentem, preferují labouristé předčasné volby. "Nejvíce pravděpodobné je, že vláda by se následně (po odmítnutí dohody) sesypala a měli bychom volby, ve kterých by, doufám, lidé v této zemi vybrali jinou vládu, která by to se vztahem s Evropou a s ochranou obchodu myslela vážně," reagoval Corbyn na dotaz reportérky BBC, zda svým odporem vůči případné dohodě ve skutečnosti netlačí Británii k nekoordinovanému brexitu.

Podle Corbyna by se po neúspěchu v parlamentu musela vláda vrátit k vyjednávání a po "zhruba měsíci" přijít s lepšími výsledky.