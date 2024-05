"Pak je to ani nenapadne." Ukrajinci u Charkova chtějí Rusy rozdrtit pro výstrahu

Na Ukrajině pokračují těžké boje o kontrolu nad pohraničním městem Vovčansk. Jeho dobytí by pro Rusko bylo největším úspěchem od otevření nové fronty v severní části Charkovské oblasti. Armáda okupované země tento týden uvedla, že stále kontroluje asi 60 procent území města. Situace na místě je ale podle vojáků i tak extrémní.

Město Vovčansk ruská vojska začala okupovat hned po invazi na Ukrajinu. Ukrajinská armáda jej ale v září 2022 při své protiofenzivě osvobodila. Nyní musí vojáci válkou sužované země znovu bojovat o jeho území.

Pro Moskvu by bylo dobytí Vovčansku nejvýznamnějším úspěchem od chvíle, kdy počátkem května otevřela novou frontu v severní části Charkovské oblasti. Ta má podle analytiků hlavně roztáhnout ukrajinské obranné linie ve třetím roce války a oslabit tak obranu armády na dalších úsecích fronty.

Vojáci z 92. samostatné útočné brigády, která byla převelena z okolí doněckého Bachmutu na nové pozice u Vovčansku jen několik dní před ruským útokem na město, jsou podle svých slov vysílení. Mají ale dostatek munice a útoky nepřítele se jim údajně daří odrážet. "Bojujeme nonstop. Rusové stále přicházejí a my se stále bráníme jejich útokům. Alespoň se o to snažíme. Kdykoli je to možné, srážíme je k zemi," říká v reportáži agentury Reuters střelec 92. brigády Pavlo.

Ruský nápor v Charkovské oblasti s útoky u Vovčansku a Lypce přinutil Ukrajinu vyslat na místo posily - a natáhnout tak své jednotky podél více než tisíc kilometrů dlouhé frontové linie na východě a jihu. "V oblasti Bachmutu nám docházely náboje. Sem je ale armáda začala dodávat. Máme s čím pracovat, s čím bojovat. Jsme unavení, nevyspalí. Ale je to naše práce a děláme všechno pro to, abychom Rusům zabránili v průlomu," dodává Pavlo.

Podle velitele dělostřelecké jednotky 92. brigády Vitalije drží ukrajinská armáda pozici, ze které lze sledovat pohyb okupantů. "Vidíme, jak chodí po silnici. Odhadem zhruba pět kilometrů daleko až od Šebekina, ruského města za hranicemi od Vovčansku. Sledujeme, jak se pohybují, snažíme se je samozřejmě zasáhnout, abychom jim způsobili co největší ztráty," vysvětluje reportérům.

Pokud Ukrajina nyní dokáže, že je schopná v extrémní situaci zastavit rozsáhlý útok, Kreml pak podle šéfa dělostřelců ani nenapadne rozsáhlejší útok na Kyjev, Černihiv, Sumy nebo Poltavskou oblast.

