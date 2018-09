Šinzó Abe byl opět zvolen do čela strany, může se stát nejdéle vládnoucím premiérem

Abe, který v pátek oslaví 64. narozeniny, podle japonských médií hodlá počátkem října provést změny ve vládě a ve vedení strany.

Tokio - Japonský premiér Šinzó Abe byl ve čtvrtek opět zvolen do čela vládní Liberálnědemokratické strany (LDS). Získal tak i možnost zůstat v čele vlády až do roku 2021, zapsat se do dějin země jako nejdéle sloužící ministerský předseda a upevnit svůj odkaz, včetně změny pacifistické ústavy. Informovaly o tom světové tiskové agentury.

Abe ve stranických volbách, vysílaných v přímém přenosu, získal 553 z 807 odevzdaných platných hlasů, včetně 329 od 405 poslanců a senátorů své strany, zatímco jeho jediný soupeř, bývalý ministr obrany Šigeru Išiba, dostal 254 hlasů. Abe, který v pátek oslaví 64. narozeniny, podle japonských médií hodlá počátkem října provést změny ve vládě a ve vedení strany. Před volbami sliboval reformy, které vybudují "nové Japonsko".

Primát nejdéle vládnoucího premiéra v novodobém Japonsku podle některých zdrojů drží Eisaku Sató, který byl předsedou japonské vlády v letech 1964 až 1972. Podle jiných zdrojů je tímto rekordmanem generál Taró Kacura, který stál v čele vlády na počátku 20. století po 2886 dnů. Abe stanul v čele Japonska poprvé již v letech 2006 až 2007. Nyní vládne nepřetržitě od konce prosince 2012. Kacurův rekord by podle agentur měl překonat v listopadu příštího roku.