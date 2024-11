Mocný a spolehlivý muž v pozadí. Severokorejcům v Rusku velí Kimův tajemný generál

V ruské Kurské oblasti působí už zhruba 11 tisíc bojovníků z KLDR. Společně s nimi dorazil i tříhvězdičkový generál Kim Jong Bok, který jim velí. Oproti severokorejským tradicím, kde takto vysoce postavení vojáci bývají téměř celebritami a ví se o nich mnohé, jde o relativně neznámého muže.

Jeho opatrnost zřejmě úzce souvisí s jeho vůdčí rolí u severokorejských speciálních sil, kterých se ujal v roce 2015. Už o rok později se stal také součástí Ústředního výboru Korejské strany práce, hlavního legislativního orgánu země. V médiích se ale až na výjimky neobjevoval. Až do letošního roku stálo za zmínku pouze jeho setkání s diktátorem Kim Čong-unem z roku 2020, kdy ceremoniálně obdržel vzpomínkovou pistoli a vyfotil se po boku vůdce.

Pozornost o Kima Jong Boka se zvýšila až letos v březnu, kdy vyšlo najevo, že zastává funkci zástupce náčelníka generálního štábu KLDR, a patří tak mezi nejmocnější vojenské osobnosti v zemi. I tak se ale o něm lidem a institucím zabývajícím se děním v izolované Severní Koreji nepodařilo zjistit téměř nic. Například jihokorejská databáze téměř 700 vlivných postav Pchjongjangu u Kim Jong Boka eviduje pouze jméno a pracovní pozici. Jeho věk, místo narození ani žádné další detaily známé nejsou.

Kimovu přítomnost v Rusku potvrdili zástupci tajných služeb Ukrajiny i Jižní Koreje, a tříhvězdičkový generál se tak po letech v ústraní dle mnohých expertů stává veřejně známou osobou s řadou úkolů. "Doteď existovaly důvody, proč ho skrývat. Za oponou však očividně prokázal, že se na něj dá spolehnout," uvedla pro americký deník The Wall Street Journal Jeon Kyung-joo, analytička z Korejského institutu pro obranné analýzy se sídlem v Soulu.

Severokorejci podle ní chtějí Rusku dokázat, že vojáky povede zkušený a schopný člověk. Stejně to vidí i Michael Madden, vojenský analytik ze Stimsonova centra ve Washingtonu. "Kim Čong-un Rusům říká: 'Posílám jednoho ze svých nejlepších chlapů. Sedí hned vedle mě,'" popsal Madden pro deník The Wall Street Journal.

Tím nejzásadnějším úkolem pro Kima má na úvod být sladění akcí jeho družiny s již válčícími Rusy. Severokorejští bojovníci pocházejí z 11. sboru, známého také jako Bouře. Jde o dobře vybavenou, vysoce vycvičenou mobilní lehkou pěchotu, která se zaměřuje právě na speciální operace. Samotný Kim Jong Bok by se dle zjištění Wall Street Journal přímo na bojišti vyskytovat neměl, operovat má ze zákulisí. Tak, jak to zná už mnoho let.

Z přítomnosti v Rusku mají přitom těžit i samotní Severokorejci. Zástupci tamního ministerstva zahraničí minulý týden ve svém prohlášení uvedli, že zkušenosti severokorejských vojáků z bojiště pomohou KLDR aktualizovat její vojenskou taktiku. Ruské síly navíc prý již vycvičily Severokorejce v kritických frontových dovednostech, jako je správná součinnost dělostřelectva, čištění zákopů a operace související s nasazením bezpilotních letounů.

Minulý týden také severokorejský diktátor Kim Čong-un nařídil, aby jeho země zahájila masovou výrobu sebevražedných bezpilotních letounů. Ty hojně využívají i Rusové. Pchjongjang by pak dle expertů mohl na oplátku získat z Moskvy také citlivé jaderné či raketové technologie.

Severokorejská státní kasa může také očekávat finanční injekci. Jihokorejská rozvědka ve své zprávě odhaduje, že KLDR dostane od Moskvy za nasazení jednoho vojáka asi dva tisíce dolarů měsíčně (zhruba 48 tisíc korun). Vysláním elitní jednotky do Ruska si navíc severokorejský vůdce velice pravděpodobně zajistil podporu ruského prezidenta Vladimira Putina v případě konfliktu na Korejském poloostrově.

