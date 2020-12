Sesuv půdy na jihu Norska smetl několik domů, pohřešuje se 21 lidí

Deset lidí bylo zraněno a 21 je nezvěstných po sesuvu půdy na jihu Norska. Sesuv ve středu brzy ráno smetl více než desítku domů v obci Gjerdrum, asi 30 kilometrů severně od Osla, uvedla podle agentury Reuters norská policie.

Na fotografiích z místa je patrný velký kráter s poničenými budovami na jeho dně. Další stavení visí na hraně kráteru. Na místo byly vyslány zásahové síly a nad oblastí se vznášely vrtulníky. Dosud bylo z oblasti evakuováno kolem 700 lidí.

"Byly tu dva mohutné dlouhé otřesy a já jsem si myslel, že odklízejí sníh nebo tak něco," řekl 68letý Öystein Gjerdrum televizi NRK. "Pak náhle přestala jít elektřina a jeden soused přišel ke dveřím a řekl, že se musíme evakuovat, tak jsem probudil svá tři vnoučata a řekl jim, ať se rychle obléknou," řekl Gjerdrum.

Pohřešovaní lidé jsou z domů z míst nejvíce zasažených sesuvem, ale dosud není jasné, zda byli uvnitř, nebo pryč nebo zda se jim podařilo uniknout, uvedla policie.

"Je to katastrofa," řekla premiérka Erna Solbergová novinářům poté, co místo katastrofy navštívila. "Mohli by tu být uvázlí lidé… ale zároveň si nemůžeme být jistí, protože jsou novoroční prázdniny, což znamená, že lidé mohli být jinde," řekla premiérka a upozornila, že záchranné práce by mohly trvat dlouhou dobu.

"Může to trvat dny," řekla. "Situace je stále tak nestabilní, že je nemožné podnikat jakékoli (záchranné) úsilí jinak než z vrtulníků," dodala Solbergová.

Oblast je podle místních úřadů nadále nestabilní a masy půdy se stále pohybují. Jeden z největších sesuvů jílu v poslední době v Norsku se odehrál po vydatných deštích z posledních dnů, což mohlo způsobit, že se půda dala do pohybu, uvedla NRK.