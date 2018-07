Šéfka polského Nejvyššího soudu přišla i po "odvolání" do práce, před budovou protestují lidé

Po schválení sporného polského zákona by měla být Gersdorfová v penzi. Před budovu Nejvyššího soudu ji přišly podpořit stovky lidí.

Varšava - Předsedkyně polského Nejvyššího soudu Malgorzata Gersdorfová, která by na základě sporného zákona měla být od středy v penzi, dorazila ráno do práce. Soudkyně, jejíž odchod do důchodu potvrdil v úterý prezident Andrzej Duda, prohlásila, že hodlá hájit vládu práva.

Kvůli zákonu zahájila v pondělí s Varšavou řízení Evropská komise a Poláci pořádají demonstrace v desítkách měst. Ve středu přišly Gersdorfovou před budovu soudu podle polských médií podpořit stovky lidí.

"Nejsem tady kvůli politice, přišla jsem bránit vládu práva," prohlásila Gersdorfová obklopená davem polských i zahraničních novinářů.

Soudkyně, která ostře kritizuje útok vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) na nezávislost justice, se v úterý sešla s prezidentem, který trvá na jejím odchodu. Gersdorfová naproti tomu opírá své pokračování ve funkci o ústavu, podle níž její mandát předsedkyně vyprší až koncem dubna 2020. To minulý týden potvrdilo i jednomyslné usnesení soudců Nejvyššího soudu.

Polská konzervativní PiS od nástupu k moci v roce 2015 zdůrazňuje, že změny v justici jsou nezbytné, aby soudy byly efektivnější a spravedlivější. Argumentuje také tím, že v křeslech soudců ve značné míře zůstávají lidé poznamenaní mentalitou komunistické éry. Opozice naproti tomu tvrdí, že vláda chce pomocí zákona a dalších dvou norem tvořících kontroverzní justiční reformu ovládnout polské soudnictví.

Na základě kritizovaného zákona mají na penzi odejít soudci nejvyššího soudu, kteří dosáhli 65 let, jichž je podle médií 27 z celkových 73.

Vzdorující Gersdorfovou ve středu podpořilo několik stovek lidí, mezi nimiž byli opoziční politici a aktivisté dlouhodobě vystupující proti vládě. V davu byly vidět transparenty "Soudci nejsou odvolatelní" či "Ústava!" a zněla polská hymna. Po několika desítkách minut organizátoři demonstraci ukončili s tím, že bude obnovena v 17:00.

"To, co stanovil tento zjevně protiústavní zákon, nemá žádnou platnost," řekl bývalý předseda Nejvyššího soudu Adam Strzembosz, který byl jedním z účastníků protestu. Gersdorfová má podle něho právo vykonávat soudcovskou funkci až do svých 70 let, jak povolovaly dosavadní právní předpisy.

Očekává se, že spor kolem Nejvyššího soudu se může táhnout delší dobu. Někteří ze soudců již požádali prezidenta, aby mohli ve funkci zůstat dále i přes dovršení 65 let.

Ostrá kritika v europarlamentu

Kvůli soudním reformám čelil ve středu "grilování" v Evropském parlamentu předseda polské vlády Mateusz Morawiecki. Ten na plenárním zasedání obhajoval právo své země budovat justiční systém "na základě vlastních tradic". Většina poslanců ale jeho argumentaci odmítla.

Německý europoslanec Udo Bullman například řekl, že polský premiér nemá co pronášet projevy o tom, jak zlepšit evropskou demokracii, když předtím stihl zničit demokratickou kulturu ve vlastní zemi.

Místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis zase vyjádřil naději, že změny v Polsku nepovedou k výměně 40 procent členů Nejvyššího soudu. Dodal, že ohrožení vlády práva v Polsku se stává celoevropskou otázkou, která ovlivňuje celou unii.