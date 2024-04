"Probuďte se." Rusy daleko od Ukrajiny šokoval dronový útok, prezident je zpražil

Prezident Tatarstánu vyzval podniky ve vzdáleném regionu západního Ruska k "sebeobraně" proti útočícím ukrajinským dronům. "Probuďte se, lidi, mimo vás samotné vás nikdo neochrání," řekl Rustam Minnichanov po úterním útoku bezpilotních letounů na ropnou rafinerii v Nižněkamsku a na průmyslový objekt v Jelabuze.

Podle Minnichanova by se tamější podniky neměly spoléhat pouze na systémy protivzdušné obrany. "Musíme to řešit sami, každý podnik, každá obec, každé město," řekl, aniž by upřesnil, jak by podniky měly útoky nepřátelských dronů odrážet. Prohlášení přišlo po vůbec prvním útoku dronem v odlehlém ruském regionu od začátku války na Ukrajině, informoval deník Kyiv Post.

Ukrajinské útočné drony UJ-22, které by dle anonymních ukrajinských bezpečnostních zdrojů, měly patřit Hlavnímu ředitelství rozvědky Ministerstva obrany Ukrajiny (HUR), dokázaly udeřit na cíl vzdálený zhruba přes 1250 kilometrů. Z tohoto hlediska jde o vůbec možná nejpovedenější ukrajinský úder.

Obyvatele Tatarstánu útok zaskočil zcela nepřipravené. "Byli vyděšení a šokovaní tím, že válka přišla z tak vzdálené frontové linie až k nim," uvedl tatarstánský politický expert Ruslan Ajsin pro deník Moscow Times. Ukrajinský vicepremiér a ministr pro digitální transformaci Mychajlo Fedorov nedávno v rozhovoru pro německý deník Welt uvedl, že Kyjev už dokáže vyrábět bezpilotní letouny, které mohou uletět více než tisíc kilometrů.

Sociální sítě oblétly zejména záběry z útoku v Jelabuze (první záběry ve videu z úvodu článku). Cílem tady měl být závod na montáž íránských dronů Šáhid. Agentura TASS s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví Tatarstánu napsala, že útok si vyžádal 13 zraněných, osm z nich skončilo v nemocnici. Podle agentury RIA Novosti jsou mezi zraněnými dva nezletilí.

Ukrajina tvrdí, že jsou údery dronů na ruském území legitimní odvetou za útoky Moskvy na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Jejím cílem je ochromit ruské odvětví pohonných hmot, které jsou podle napadené země životně důležité jak pro armádu, tak pro příjmy z vývozu.

