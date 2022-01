Šéf NATO svolal na příští týden jednání s Ruskem, chce řešit situaci kolem Ukrajiny

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg svolal na 12. ledna jednání Rady NATO-Rusko, sdělil agentuře Reuters představitel Severoatlantické aliance. Schůzka, o jejímž uspořádání se mluví od prosince, se uskuteční dva dny po rozhovorech mezi Washingtonem a Moskvou o Ruskem požadovaných bezpečnostních zárukách a na pozadí obav západních zemí ohledně hromadění ruských jednotek u ukrajinských hranic.

"Jakýkoli dialog s Ruskem by musel postupovat na základě reciprocity, reagovat na obavy NATO ohledně kroků Ruska… a probíhat za konzultací s evropskými partnery NATO," uvádí úterní prohlášení aliance v souvislosti s děním kolem Ukrajiny.

O možnosti jednání se zástupci NATO hovořil před týdnem Sergej Rjabkov, náměstek ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova.

Následně jej na Twitteru avizoval sám Stoltenberg. Po rozhovoru s americkým ministrem zahraničí Antonym Blinkenem uvedl, že spojenci jsou připraveni k dialogu v Radě NATO-Rusko a že se šéfem americké diplomacie hovořil o "důležitosti deeskalace značného navyšování vojenské přítomnosti Ruska na Ukrajině a kolem ní".

V Radě NATO-Rusko, která vznikla v roce 2002, obvykle jednají diplomatičtí představitelé všech členských zemí NATO s ruským velvyslancem při alianci. Od ruské anexe Krymu v roce 2014, po níž aliance s Ruskem přerušila praktickou spolupráci, se orgán scházel jen sporadicky.

Tématem nadcházejícího jednání bude sada ruských bezpečnostních požadavků, o nichž chce Rusko v pondělí jednat se Spojenými státy. Moskva mimo jiné požaduje záruku, že se NATO nerozšíří o Ukrajinu a upustí od vojenských aktivit v této zemi. Aliance to odmítá s tím, že Ukrajina jako suverénní stát si může své spojence svobodně zvolit sama a žádná další země do tohoto rozhodnutí nemá co mluvit.

