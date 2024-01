Scénář, který vzbuzuje obavy. Orbán by mohl dočasně řídit summity EU

Rozhodnutí šéfa Evropské rady Charlese Michela opustit vrcholnou unijní funkci v případě úspěchu v červnových volbách do Evropského parlamentu vzbuzuje obavy ohledně toho, jaký vliv by mohl na chod Evropské unie získat maďarský premiér Viktor Orbán.

Maďarsko se v červenci na půl roku stane předsednickou zemí bloku a pokud by se lídři sedmadvacítky rychle nedohodli na jméně Michelova nástupce, byl by to právě Orbán, kdo by dočasně řídil vrcholné unijní schůzky. A to je scénář, kterému se většina zemí EU zoufale chce vyhnout, napsal server Politico.

Michel v sobotu belgickým médiím sdělil, že do evropských voleb půjde jako lídr kandidátky valonského Reformního hnutí (MR), tedy strany, kterou už v minulosti vedl a také zastupoval v belgickém parlamentu. V případě, že bude zvolen do Evropského parlamentu, což je pravděpodobné, hodlá Michel ve funkci šéfa Evropské rady skončit ve chvíli, kdy složí přísahu europoslance.

Pro vrcholné evropské politiky by taková situace znamenala komplikaci, protože by se museli domluvit na tom, kdo Michela nahradí. Funkce šéfa Evropské rady přitom bývá součástí složitých a zdlouhavých povolebních vyjednávání o tom, jak se obsadí posty ve vedení unijních institucí. Vzhledem k maďarskému předsednictví a kontroverznosti Viktora Orbána bude ale velký tlak na to, aby dohoda o obsazení vedení Evropské rady byla tentokrát rychlá, napsal server Politico.

Michel se zatím nevyjádřil k tomu, zda kandidatura do europarlamentu znamená, že se bude chtít ucházet o další vlivné posty. Ve hře je například možnost, že by se mohl stát kandidátem evropských liberálů na funkci předsedy Evropské komise. Jasné není ani to, zda bude usilovat o post eurokomisaře. Belgii nyní v EK zastupuje Didier Reynders, který je Michelovým stranickým kolegou v MR. Otázkou také je, kdo povede stranu v parlamentních volbách, které se v Belgii konají zároveň s těmi evropskými.

Je to poprvé, co se o europoslanecké křeslo bude ucházet úřadující předseda Evropské rady. Za normálních okolností by Michelův současný pětiletý mandát vypršel na konci listopadu.