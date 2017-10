Saúdská Arábie se vrátí k umírněnému islámu. Neztratíme dalších třicet let, řekl korunní princ

před 1 hodinou

Korunní princ Muhammad bin Salmán na konferenci v Rijádu ohlásil, že se země opět vrátí k umírněnému islámu, který opustila v roce 1979 po zesílení extremistických islamistických ideologií. Princův výrok je zatím nejostřejší kritikou z úst člena královské rodiny na adresu ultrakonzervativních kruhů v Saúdské Arábii.

Rijád - Saúdská Arábie, kterou mnoho států mezinárodního společenství považuje za nábožensky ultrakonzervativní zemi, hodlá bojovat s extremismem a vrátí se k umírněné a tolerantní formě islámu. Na úterní konferenci v Rijádu, která se věnovala ekonomickým tématům, to řekl dvaatřicetiletý korunní princ Muhammad bin Salmán. Informovala o tom agentura AFP.

"Vrátíme se pouze k islámu, který je otevřený a tolerantní vůči jiným náboženstvím a světu," řekl korunní princ na konferenci, které se zúčastnilo asi 2500 osob, včetně zahraničních investorů.

Saúdská Arábie podle Salmána opustila umírněný islám v roce 1979, kdy zesílily extremistické islamistické ideologie. "Nestrávíme dalších 30 let našich životů ústupky vůči extremistickým nápadům, ale okamžitě tyto ideologie zničíme," zdůraznil korunní princ, jehož projev si vysloužil hlasitý potlesk publika.

Princův nejnovější výrok je zatím nejostřejší kritikou z úst člena královské rodiny adresovanou ultrakonzervativním kruhům v Saúdské Arábii.

Muhammad bin Salmán byl jmenován následníkem trůnu v červnu a postupně se snaží přivést zemi k umírněnějšímu výkladu náboženství. Mnozí věří, že právě on se výrazně zasadil o to, aby ženám v zemi bylo umožněno řídit auto. Zákaz řízení byl zrušen v září královským dekretem a v platnost by měl vejít příští rok.

Soudnictví Saúdské Arábie se řídí islámským právem šaría; soudci jsou duchovní a většinou nejkonzervativnější zastánci výkladu islámu, který prohřešky proti víře trestá smrtí. Království sleduje i kritiku šířenou na internetu.

V zemi jsou rovněž uplatňovány přísné zákony vůči ženám, které nesmí bez souhlasu manžela či jiného muže v rodině cestovat či si otevřít bankovní účet. Na jaře letošního roku byly však zákony o opatrovnictví zmírněny a ženy tak k návštěvě lékaře či k studiu nebudou potřebovat mužský souhlas.

Země nadále čelí kritice ochránců lidských práv. Loni ji výbor OSN zabývající se ochranou práv dětí vyzval, aby přestala diskriminovat dívky a zrušila zákony, jež umožňují trestat děti kamenováním, amputacemi, bičováním a popravou.

Výbor také poukázal na shovívavost, s jakou jsou v Saúdské Arábii posuzovány sexuální zločiny spáchané na dětech. Zástupce Saúdské Arábie před Výborem pro práva dítěte (CRC) Bandar bin Muhammada Ajbán řekl, že islámský zákon šaría stojí nade všemi jinými zákony a dohodami, tedy i nad Úmluvou o právech dítěte. Království se ale podle něj snaží děti chránit.