Zázrak přírody, který se mění v obludu. Idylické Santorini se utápí v davech turistů

Turisté vyzbrojení selfie tyčemi a mobily zaplavili řecký ostrov Santorini ze všech stran. Autobusy plné cestujících brázdí klikaté horské silnice, dlážděnými uličkami se rozléhá klapání kopyt oslů vezoucích návštěvníky a další a další turisté přijíždějí nejen letecky, ale i po moři na výletních lodích i menších člunech.

Někteří odvážlivci se v odpoledním horku snaží najít vhodné místo mezi bílými domy a kostelíky s modrými kupolemi, kde pak na západ slunce čekají i několik hodin. Ve chvíli, kdy slunce začne klesat nad obzorem, tísní se na balkónech a chodníčcích podél útesů davy dalších a vytahují mobily, aby si udělali prázdninovou fotografii.

"Tohle byl můj sen už od střední školy," říká agentuře Reuters čtyřicetiletá americká turistka Maria Tavarezová.

Podle mnohých z odhadovaných 20 tisíc stálých obyvatel Santorini však kdysi idylický ostrov s malebnými vesničkami a nedotčenými plážemi zničil masový turismus. V době, kdy se v jiných oblíbených prázdninových destinacích, včetně Benátek a Barcelony, konají protesty proti nadměrnému turismu, představuje Santorini jeden z nejviditelnějších příkladů dopadu náporu turistů. Stejně jako v řadě dalších oblíbených evropských destinacích už i úřady na tomto řeckém ostrově vyzývají k omezení počtu návštěvníků.

Počet zahraničních turistů na Santorini stále roste, podle starosty Nikose Zorzose jich ostrov loni navštívilo asi 3,4 milionu, což vytváří tlak na zastaralou infrastrukturu a vytlačuje místní Řeky z realitního trhu. Zorzos tvrdí, že už mnoho let na úřady naléhá, aby na ostrově nepovolily žádná další lůžka pro turisty a navrhl omezit počet návštěvníků z výletních lodí na 8000 denně z dosavadních zhruba 17 tisíc. "Stanovení limitu je v nejlepším zájmu naší země," říká starosta.

Obavy mají i majitelé podniků, kteří z cestovního ruchu těží. "Naše životní úroveň se snížila. Je to prostě tak," řekl Georgios Damigos, který provozuje penzion se 14 pokoji, který jeho rodiče otevřeli v 80. letech. Santorini je podle Damigose "zázrak přírody", kterému hrozí, že se promění v ''obludu''.

Turistický boom na Santorini se odráží v celém Řecku. Podle údajů vzrostly Řecku příjmy z cestovního ruchu za prvních pět měsíců letošního roku o 16 procentních bodů a podle prognóz bude letos překonán loňský rekordní počet 33 milionů návštěvníků.

Někteří obyvatelé Santorini však nárůst počtu turistů vidí pozitivněji. "Všechno je možné, když se plánuje a je tam infrastruktura," řekl Alexandros Pelekanos, viceprezident obchodní komory zastřešující podniky na ostrově. "Chceme peníze, nebo ne? Chceme mít práci a příjmy, nebo ne?" řekl. "Nemůžete mít svůj klid a vydělávat peníze," dodal.

Turisty, kteří procházejí kolem cedule s nápisem: "RESPEKT. Je to vaše dovolená… ale je to náš domov", davy patrně netrápí. "Prodírat se úzkými uličkami je obtížné, ale je to tu krásné," říká portugalská turistka Rita Critovaová. "Všem bych doporučila, aby sem přijeli," dodává.