Samsung nebude jediný. Jižní Korea vyšetří kvůli korupčnímu skandálu prezidentky i další firmy

před 1 hodinou

Korupční aféra sesazené jihokorejské prezidentky Pak Kun-hje vtáhla minulý týden i dědice největšího tamního podniku Samsung Group. Kriminalisté prošetřují jeho údajný úplatek za to, aby jeho firma získala různé výhody. Vyšetřovatelé se nyní nechali slyšet, že prozkoumají aktivity i dalších korejských konglomerátů. Vše vede k prezidentčině důvěrnici Čche Son-sil, která čelí podezření, že s využitím svých vazeb na prezidentku nutila jihokorejské firmy, aby darovaly peníze nadacím, které ona sama řídila.

Soul – Firma Samsung nebude jediná. Jihokorejský úřad zvláštního prokurátora v pondělí oznámil, že plánuje vyšetřovat i další konglomeráty v souvislosti s korupčním skandálem kolem prezidentky Pak Kun-hje.

Dědic největšího jihokorejského podniku Samsung Group I Če-jong byl minulý týden označen za podezřelého a vyslýchán v korupční kauze, která v prosinci vedla k rozhodnutí parlamentu dočasně sesadit prezidentku Pak Kun-hje.

Žaloba ho viní, že jeho firma výměnou za různé výhody zaplatila úplatky ve výši 36,42 milionu dolarů (asi 926 milionů korun) Čche Son-sil, důvěrnici sesazené prezidentky.

Prokuratura žádala i o zatykač na I Če-jonga, to však soud nakonec neschválil. Jaké další velké firmy by měly být předmětem vyšetřování, neupřesnila.

Důvodem odvolání prezidentky je její kontakt s důvěrnicí Čche Son-sil, která zřejmě dostala možnost zasahovat do státních záležitostí, ačkoli neměla žádnou oficiální funkci. Přítelkyně hlavy státu čelí i podezření, že s využitím svých vazeb na prezidentku nutila jihokorejské firmy, aby darovaly peníze nadacím, které ona sama řídila.

O dalším osudu prezidentky rozhodne ústavní soud, který už začal záležitost projednávat.

Měníme (znovu) jméno

Jihokorejská vládnoucí Strana nových obzorů se snaží od skandálu distancovat a chce si již podruhé za pět let změnit své jméno. "Dnes začneme shromažďovat návrhy veřejnosti a co nejdříve jméno strany změníme," prohlásil její předseda In Mjong-čin.

Do roku 1997 bylo toto středopravé uskupení známo jako Velká národní strana. Prezidentka Pak změnila jméno strany ve snaze o reformu a získání nové podpory voličů před tehdejšími parlamentními volbami, které strana nakonec vyhrála.

Politická uskupení, která byla předchůdci této strany, vládla Jižní Koreji po řadu desetiletí, a to i během období diktatury, připomněla agentura AFP.

Jihokorejské ministerstvo kultury se mezitím v pondělí omluvilo, že vedlo černou listinu umělců kritických vůči prezidentce. Ministryně Čche Jun-sun již kvůli tomu byla zatčena a podala demisi. Prezidentský Modrý dům nicméně popřel, že by nějaká taková listina existovala.

Na seznamu bylo kolem 10 tisíc jmen umělců, kteří kvůli tomu neměli šanci dosáhnout na státní dotace na uměleckou činnost v oblasti divadla, hudby či literatury. Listina mimo jiné obsahovala jména nositelů mezinárodních cen, jako je literární Man Bookerova cena pro spisovatelku Han Kang nebo cena Grand Prix z mezinárodního filmového festival v Cannes pro režiséra Pak Čan-uka.

autor: ČTK