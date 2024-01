Šachista ukázal Rusovi, co si o něm myslí. Video se na sítích masivně rozšířilo

Šachistovi Janu-Krzysztofu Dudovi hrozilo, že kontumačně prohraje partii na mistrovství světa, přesto se polský velmistr rozhodl pro gesto, kterým dal najevo nesouhlas s postojem svého soupeře. Tím byl Rus Denis Chismatullin, který podporuje agresi své země na Ukrajinu a jezdí se fotit s vojáky na frontu do okupované Ukrajiny.

O incidentu napsal mezi prvními španělský deník El País. Okamžitě se to v Polsku stalo probírané téma, video se masivně rozšířilo po sociálních sítích. "Rus je putinovec a podporovatel války na Ukrajině, ale přesto hraje na největších akcích," divil se deník Rzeczpospolita.

Polské sítě dnes žijí záznamem začátku zápasu v bleskovém šachu, během kterého polský reprezentant Jan Krzysztof Duda odmítl podat ruku svému soupeři z Ruska. Rus Denis Chrismatulin je známý svou podporou války na Ukrajině.

Duda svému soupeři ruku nepodal, i když - kdyby Chismatullin protestoval - by za to nejspíš zaplatil prohranou partií. Podle pravidel by totiž zřejmě kontumačně prohrál. "Tíha rozhodnutí byla velká, protože Polák hrál proti Rusovi v prvním kole mistrovství světa v rapid šachu a ztráta půl bodu (střetnutí skončilo remízou) by byla bolestivá," dodal autor článku.

"Když měl Janek hrát partii s Chismatullinem, rozhodli jsme se společně, že si nepodá ruku s někým, kdo otevřeně podporuje ruskou invazi na Ukrajinu," prozradil pro další polský deník Gazeta Wyborcza velmistr Kamil Miton, trenér současného nejlepšího polského šachisty.

V další partii usedl Chismatullin k šachovnici s mistrem světa Magnusem Carlsenem. Nor neměl problém podat si se svým soupeřem ruku, ačkoli ještě nedávno pro Rzeczpospolitu prohlásil: "Myslím, že čím déle válka trvá, tím více se legitimita ruské účasti na šachových turnajích stává spornou."

Duda se zachoval jinak, protože jeho soupeř podporuje invazi na Ukrajinu. Chismatullin se v posledních měsících nejednou vydal na frontovou linii a pózoval na fotografiích s vojáky ve společnosti Sergeje Kajrakina. Ten je přesvědčeným putinovcem, který byl etickou komisí Mezinárodní šachové federace (FIDE) suspendován za aktivní podporu války a výzvy ke sbírkám na vojenskou techniku. Oba Rusové spolu v minulosti trénovali.

Chismatullin soutěží jako neutrální hráč. Je to pravděpodobně proto, že se nikdo jeho případem formálně nezabýval. "Pokud někdo předloží Chismatullinův případ a komise ho diskvalifikuje, pak se přizpůsobíme," řekl El País Rusův krajan, člen představenstva FIDE Alexander Martynov.

Rusů, kteří se účastní mezinárodních akcí, je více, ale mnozí z nich podepsali protiválečný manifest. Mezi nimi byl i Jan Nepomňaščij, který nejednou označil události na Ukrajině za tragédii a zdůraznil, že je rozhodně proti invazi. Je to rána pro propagandu, zejména proto, že ruský prezident Vladimir Putin označil obnovení šachového mistrovství světa za jednu ze sportovních priorit Ruska.

Sám Duda se loni zapojil do pomoci mladým ukrajinským šachistům, dvanáctiletému Kirillovi Nežčenkovi a třináctiletému Tichonu Čerňachovi. První z nich utekl se svou rodinou z Buče a druhý z Doněcku. "Mají talent a při simultánkách porazili Carlsena a Garryho Kasparova," dodal deník Rzeczpospolita.

