Letadla mířící na východ dosahují rekordní rychlosti. Pro cestující nic příjemného

Některá letadla mířící z USA do Evropy zaznamenávají poslední dobou rekordní rychlosti. Kupříkladu cestující na trase Washington-Londýn tak do cílové destinace dorazili o 45 minut dříve. Mohou za to tryskové proudy nad Atlantikem, díky nimž některé boeingy letěly dokonce rychleji, než je rychlost zvuku. Kratší doba letu si ale vybírá svou daň – lidé na palubě mohou pocíťovat silnější turbulence.

1:05 Několik dopravních letadel překonalo rychlost zvuku. Pomohlo jim tryskové proudění vzduchu | Video: Aktuálně.cz/Reuters/NASA

Vítr ve velkých výškách nad středním Atlantikem pomohl letadlům překonat rychlost 1287 kilometrů za hodinu, píše americký deník The Washington Post. Dopravní letadla přitom obvykle létají rychlostí kolem 956 kilometrů za hodinu. Samotný vítr dosahoval v tu chvíli v oblasti Washingtonu 426 kilometrů za hodinu. Podle americké Národní meteorologické služby tuto rychlost překonal vítr nad americkou metropolí pouze jednou, a to v roce 2002. Související Letadlo z Amsterdamu do Detroitu nad Británií otočilo, na cestující padali červi Letadla rychlost nabrala díky takzvanému tryskovému proudění (anglicky jet stream, pozn. red.), které vzniká v důsledku kontrastu mezi studeným, hustým vzduchem na pólech a teplým, řidším vzduchem v tropech v kombinaci s rotací Země. Podle expertů má na zrychlující větry vliv i globální oteplování - vítr je rychlejší v důsledku změn hustot vzduchu v zemské atmosféře. Z tryskového proudění tak mohou mít prospěch stroje letící ze západu na východ, které mohou až "surfovat ve větru". Tím zkrátí nejen dobu letu, ale zároveň spálí méně paliva a sníží emise uhlíku. Podle studie americké univerzity v Readingu by transatlantické lety mohly spotřebovat dokonce až o 16 % méně paliva, pokud by lépe využily rychle se pohybující větry. Související Absurdní. Plíšková fascinuje jízdou s dobíháním letadla, píše se o "podrazu WTA" Cestující se sice mohou radovat z toho, že doletí rychleji, ale vyšší rychlost větru způsobuje silnější vzestupné a sestupné proudy, což má za následek silné turbulence. "Turbulence vznikají při velké změně rychlosti větru v kombinaci s velkou výškou. Když se vrstvy vzduchu pohybují různou rychlostí, vzduch se na rozhraní těchto vrstev začne míchat. Toto míchání vzduchu se zvětšuje v rotující vír, který v letadle pociťujeme jako turbulenci," vysvětlil Osamu Miyawaki, klimatolog z Národního centra pro výzkum atmosféry v Coloradu pro britský deník DailyMail. Díky rychlejšímu větru přistálo v předposledním únorovém víkendu letadlo společnosti Virgin Atlantic na trase z Washingtonu do Londýna o 45 minut dříve, než byl letový plán. Let společnosti United Airlines z Newarku v New Jersey zase dorazil do Lisabonu o 20 minut dříve. Oba boeingy tak dosáhly rychlostí okolo 1300 kilometrů za hodinu, čímž těsně překonaly rychlost zvuku, která dosahuje 1234 kilometrů za hodinu. Související Šanci na přežití měli 23 procent. Američtí letci v seriálu bombardují Brémy a Řezno 2:24 Letadla sice letěla rychleji, než je rychlost zvuku, technicky zvukovou bariéru ale nepřekonala, uvádí The Washington Post. "Letadlo je zakotveno ve větru o rychlosti přibližně 320 kilometrů za hodinu, takže letí s větrem. Tudíž samo o sobě ve skutečnosti neletí vyšší rychlostí než 1234 km/h vzhledem k prostředí, ve kterém se nachází," vysvětlil meteorolog stanice WFLA Tampa Bay Jeff Berardelli na sociální síti X. Jedinými dvěma dopravními letadly, která dosud překonala rychlost zvuku, byl anglo-francouzský Concorde a sovětský Tupolev Tu-144. Concorde skončil po 27 letech provozu, po havárii v roce 2003, při které zemřeli všichni cestující i posádka. Tupolev se potýkal od začátku s velkými problémy a jeho provoz skončil po třech letech. Asi chyba v Matrixu. "Podivné" video s letadlem rozrušilo všechny, co nechápou fyziku (video s článkem zde) 0:34 Sociální sítě obletělo video s pozoruhodným optickým klamem z reálného života. | Video: Reddit/StrangeEarth