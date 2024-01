Ruští vězni už nedostávají po půl roce na frontě milost. Musí bojovat do konce války

Ruským vězňům už úřady neslibují za účast v bojích na Ukrajině milost, jako tomu bylo dříve, ale jen podmíněné propuštění. Nově je také do bojů vysílají až do konce takzvané speciální vojenské operace, což je ruské oficiální označení pro válku na Ukrajině, kterou tam Kreml rozpoutal. Uvedla to stanice BBC ve svém ruskojazyčném vydání.

Skutečnost, že vězni měli dříve oproti ostatním ruským vojákům privilegium v tom, že se vraceli z bojů domů po půl roce, pobuřovala rodiny Rusů povolaných do zbraně během mobilizace. Milost dostávali po půl roce na frontě i vězni odsouzení za násilné činy včetně vražd. Podle zjištění BBC mají ale nově ruští vězni obdobné podmínky jako běžní vojáci. S vězni naverbovanými v trestaneckých zařízeních nyní ministerstvo obrany podepisuje smlouvu, v níž je upozorňuje, že na frontě budou muset zůstat do konce "speciální vojenské operace", uvedla BBC. Manželka jednoho z vězňů bojujících na Ukrajině BBC popsala, že její muž má ve smlouvě uvedenou jako délku kontraktu jeden rok namísto šesti měsíců, jak tomu bylo dříve. I po uplynutí doby uvedené ve smlouvě ale podle ní bude muset manžel na frontě zůstat, protože smlouva se automaticky prodlouží. Z diskusních fór příbuzných naverbovaných ruských trestanců také podle BBC vyplývá, že vězně už armáda neposílá do trestaneckých oddílů Štorm-Z. O příslušnících těchto nechvalně proslulých oddílů se nezřídka hovořilo jako o "potravě pro kanóny", protože byli posíláni do míst nejintenzivnějších bojů. Vězni nyní často končí v oddílech nově nazývaných Štorm-V. Jeden zajatý příslušník tohoto oddílu ale na videozáznamu, kde ho podle BBC vyslýchají, sdělil, že bojovníci oddílů Štorm-V jsou nadále vysíláni do "nesmyslných bojů". Také v souvisejících internetových fórech diskutující píší, že vězni mají stále nízkou šanci vrátit se z bojů domů živí. "Znamená to, že nyní je víc šancí přežít, kluci?" tázal se například v jednom z těchto fór muž, který se představil jako vězeň jménem Leonid. "Hrozně se pleteš. Šance na přežití je asi tak 25 procent. Už pět měsíců jsem v útočném oddílu a po každém bojovém úkolu to je, jako bych se znova narodil. Z naší roty nás zůstalo naživu jenom 38," odpověděl mu jiný diskutující, který uvedl, že se účastní bojů na Ukrajině. Rota obvykle čítá asi 100 lidí, podotkla BBC.