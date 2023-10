Takhle si to Kreml nepředstavoval. Fotky "křápů" u Avdijivky odhalují armádní kolaps

Ruská armáda vyslala k východoukrajinskému městu Avdijivka i zastaralé - a pro současnou fázi konfliktu v mnohém zranitelné - sovětské transportéry BTR-50, jejichž výroba skončila před více než 50 lety. Naznačují to dronové fotografie z místa bojů, které se rozšířily po sociálních sítích.

Snímky z ukrajinských dronů ukazují vedle desítek dalších zničených ruských strojů právě i jeden obrněnec typu BTR-50, který zřejmě najel na minu, explodoval a převrátil se vzhůru nohama. V jeho bezprostředním okolí se na fotografii nachází mrtvá těla členů jeho posádky. "Každé vozidlo je zranitelné minami a těžkou protitankovou municí. BTR-50 je však obzvláště zranitelný," popisuje pro americké vydání magazínu Forbes vojenský komentátor David Axe.

Tento typ pásových obrněných transportérů Sověti poprvé nasadili již v 50. letech minulého století. Stroje našly své uplatnění například v šestidenní válce v roce 1967 či jomkipurské válce z roku 1973, při níž Sovětský sraz zasílal BTR-50 arabským státům bojujícím proti Izraeli. Ruská armáda si pak zbytkové kusy ponechala ve skladech a v bojích je později nahradila dokonalejšími kolovými obrněnci typu BTR-70 nebo BTR-80.

Jenže nyní, po 20 měsících tvrdých bojů na Ukrajině, během nichž ruské síly mohly podle odhadů ztratit až tisíce bojových vozidel, Kreml podle všeho naléhavě potřebuje jakákoliv další bojová vozidla. "A sedmdesát let staré BTR-50 jsou asi to nejlepší, co jsou teď schopni udělat," podotýká Axe.

Původní verze BTR-50 je určená pro dva členy posádky a vybavená prostorem pro dalších 20 vojáků. Obrněnec je schopný přepravovat až dvoutunový náklad - v minulosti ho armády využívaly především pro převážení dělostřelectva či protiletadlových děl. Oproti moderním obrněncům je však velmi slabě pancéřovaný.

"Bylo zřejmé, že Rusové plánují poslat tyto staré obrněnce blízko fronty, buď jako vozidla pro podporu pěchoty, nebo jako systémy protivzdušné obrany. A v těchto rolích byly 'geriatrické' BTR odsouzeny k zániku," míní komentátor Axe. Dle jeho názoru i na základě užitého vybavení měla mít ruská ofenziva u Avdijivky v kontextu celého konfliktu na Ukrajině především symbolickou hodnotu.

"A tou je snaha (Rusů) dosáhnout nějakého vítězství před nadcházející zimou, kdy by chladné počasí a mokrá půda mohly ztížit další postup," uvádí. "Jako symbol ale útok zatím selhal. Pokud něco symbolizuje, pak je to neúspěch. Kreml poslal vojáky umírat v zastaralém vozidle jako součást špatně připravených sil sledujících cíl s malou vojenskou hodnotou," dodává.

Pomalý postup na obou stranách

Minulý týden podle ukrajinských představitelů několik ruských praporů zahájilo útok na Avdijivku z několika směrů, podporovalo je dělostřelectvo a letectvo. Obsadili několik ukrajinských pozic na okraji Avdijivky, ale stále jsou daleko od toho, aby město odřízli, napsal v úterý list The Wall Street Journal (WSJ). Podle něj tato akce představuje první případ, kdy Rusové nasadili do útoku velké obrněné kolony od února, kdy Ukrajina zlikvidovala ruskou kolonu postupující do města Vuhledar.

Ruský postup se však po počátečním náporu zpomalil a na základě většiny svědectví pro Moskvu nedopadl dobře, tvrdí WSJ. Tato akce podle listu ukazuje, jak je pro obě strany těžké posunout frontovou linii, která se za skoro rok příliš nehnula. A není jasné, zda je někdo schopen frontovou linií výrazněji zahýbat.

Ukrajinská armáda tvrdí, že zničila desítky ruských tanků a dalších obrněných vozidel a zabila stovky ruských vojáků, přičemž ztratila jen málo území. Video zveřejněné ukrajinskými představiteli ukazovalo, jak dělostřelectvo a bomby shazované z dronů zasahovaly jeden ruský vůz za druhým a nechávaly je dýmající na silnici, popsal WSJ.

