Rusové už nemají o moc víc tanků než Ukrajina. Spěchají s hloubením zákopů

Ruská média informují, že prezident Vladimir Putin navštívil vojenská velitelství v okupovaných částech Ukrajiny. Nedaleko Chersonu a pak na severu, v Luhanské oblasti. Není jasné, jak návštěva ve skutečnosti probíhala a zda některé záběry nebyly natočené úplně jinde. Cílem akce blízko frontové linie bylo nicméně podpořit ruské síly v místech, kde i Kreml očekává ukrajinskou ofenzivu.

Rusové s ofenzivou počítají. V posledních dnech podle zpráv ukrajinského velení výrazně zesílila ruská palba na jihu země na západní břeh řeky Dněpr. Po delší době zde Rusové nasadili i střely S-300, které odpalují hluboko do ukrajinského týlu. Jedním z cílů byla ukrajinská základna ve městě Baštanka, nicméně rakety S-300 jsou pověstné svojí nepřesností.

Zatímco už dříve ukrajinská rozvědka informovala o ruském budování tří linií zákopů v okolí města Melitopol, nově se objevují podobné zprávy také z Enerhodaru. Tedy města, kde stojí Záporožská jaderná elektrárna, okupovaná Rusy.

Proukrajinský a Rusy svržený starosta Enerhodaru s odvoláním na své zdroje uvedl, že ruští vojáci kopou v okolí města zákopy, budují valy a nutí obyvatele k evakuaci, uvedl server RBK Ukrajina.

Směr, ve kterém leží Melitopol a Enerhodar, bude pravděpodobným dějištěm bojů, protože Ukrajina potřebuje přetnout ruské spojení s Krymským poloostrovem a dostat se na pobřeží Azovského moře.

Z nedávno uniklých dokumentů amerických zpravodajských služeb vyplývá, že ukrajinské kroky závisí na počasí a dostatečné výzbroji. Bahnitý terén popisují Američané jako nevhodný pro velké operace až do začátku května. K prolomení ruské obrany, jejíž součástí jsou minová pole a železobetonové zábrany známé jako dračí zuby, bude potřeba synchronizovaného postupu dělostřelectva a pěchoty, uvádí se v materiálu americké Zpravodajské služby ministerstva obrany (DIA).

Někteří západní experti upozorňují na nevýhody na straně Ukrajiny. Tou první je fakt, že nemá dostatek letadel na účinnou vzdušnou podporu pozemních jednotek. "Úspěšné ofenzivy bez letecké podpory nejsou příliš časté," upozornil například pro list Financial Times bývalý britský velitel pěchotního pluku Ben Barry. Převaha ve vzduchu umožnila například v roce 2003 rychlé vítězství americké armády během invaze do Iráku.

Australský generál ve výslužbě Mike Ryan, který komentuje dění na ukrajinském bojišti na Twitteru a jehož předpovědi se několikrát potvrdily, považuje za důležitý moment překvapení. Ukrajina podle něj nemůže soustředit mnoho vojáků a techniky na jednom místě, protože by Rusům bylo jasné, co se děje, a mohli by reagovat.

"Proto uvidíme spíše několik malých ofenziv na mnoha místech než jednu velkou," očekává Ryan.

V dokumentech americké DIA jsou také zprávy o tom, že rozdíly v kvantitě některých zbraní už nejsou mezi Ukrajinou a Ruskem tak velké jako loni na začátku ruské agrese. Rusko může nasadit zhruba tři tisíce provozuschopných tanků poté, co o dva tisíce už ve válce přišlo. Ukrajina má zase k dispozici přibližně 1700 tanků. V dělostřeleckých systémech je poměr kusů přibližně pět tisíc ku třem tisícům ve prospěch Ruska.

Tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov v rozhovoru pro agenturu AP nicméně odmítl spekulace o začátku úderu. "Zaútočíme, až budeme připraveni," prohlásil. To rozhodující podle něj ukrajinští vojáci mají - motivaci a bojovou morálku. "Máme vysokého bojového ducha a dobře víme, že právě to Rusy velmi štve," uvedl Danilov.

Video: Omráčit, paralyzovat a rozdrtit. Ruský plukovník varoval před ukrajinskou ofenzivou (31. 3. 2023)