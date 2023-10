Povzbudit a pak zasadit zničující úder. Rusové trápí Ukrajince novou taktikou

Vojenští analytici tvrdí, že ruští velitelé používají taktiku známou jako "pružná obrana", aby zabránili Ukrajině držet dobyté pozice jako základny pro budoucí útoky.

Ukrajinští vojáci postupují při protiofenzivě pomalu nejen kvůli minovým polím, zátarasům a propracované spleti zákopů. Ruští velitelé nyní nařídili svým vojákům použít taktiku, kterou úspěšně použil bývalý Sovětský svaz během druhé světové války proti německému wermachtu, tvrdí autoři článku v americkém deníku The New York Times (NYT).

Podle bezpečnostních expertů ruští velitelé místo toho, aby za každou cenu drželi linii zákopů tváří v tvář ukrajinskému útoku, používají vojenskou taktiku dlouhodobě známou jako "pružná obrana". Při jejím provádění se ruské jednotky stáhnou do pozic na druhé linii. Tím povzbudí ukrajinské jednotky k postupu. Rusové poté udeří ve chvíli, když jsou protivníkovy síly zranitelné - buď při přesunu přes otevřené prostranství, nebo když dorazí k nedávno opuštěným ruským pozicím.

Cílem je zabránit ukrajinským jednotkám, aby si pozice zajistily a využily je jako základnu pro další postup. Právě to se Ukrajině podařilo úspěšně provést u obce Robotyne na jihu země, což byl její největší průlom za poslední týdny.

"Obránce ustupuje a zároveň způsobuje útočníkům co nejtěžší ztráty s cílem připravit se na rozhodující protiútok," uvedl pro NYT Ben Barry, odborník z Mezinárodního institutu pro strategická studia.

Americký Institut pro studium války si náznaků pružné obrany v posledních týdnech všiml právě v okolí vesnice Robotyne, která na konci srpna padla do rukou ukrajinských jednotek. Pružná obrana není podle Barryho novinkou. Sovětský svaz ji použil při porážce Německa v roce 1943 v bitvě u Kurska. Zdá se, že ji Rusko již nějakou dobu uplatňuje také na Ukrajině. "V minulosti byla velmi úspěšně použita, ale k úspěchu je zapotřebí dobré velení, dobře vycvičené síly a provedení rozhodujících protiúderů," řekl Barry.

Poslední měsíce se na frontě bojuje hlavně o malé vesnice a jednotlivé zákopové systémy. Souboje mohou trvat týdny, přičemž každá strana utrpí značné ztráty, aby si zajistila kontrolu. Celkově se vede boj o frontovou linii, která se táhne stovky kilometrů od malého města Kupjansk v severovýchodní oblasti Charkova až po Záporožskou oblast na jihu.

Michael Kofman z Carnegie Endowment for International Peace NYT řekl, že pokud začnou Rusové ustupovat najednou o stovky metrů a ukrajinské jednotky, zejména ty mechanizované, začnou ve výrazném počtu postupovat, bylo by to znamení, že ruská obranná strategie začíná ochabovat.

Putin odhalil "pravou" verzi Prigožinovy smrti. Neprůstřelné, smějí se i ruští blogeři (6. 10. 2023)