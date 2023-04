Ruská příprava na ukrajinský úder: Tři linie zákopů u Melitopolu a plán s elektrárnou

Bývalý americký prezident Donald Trump zažaloval svého bývalého právníka Michaela Cohena o více než 500 milionů dolarů (10,7 miliardy Kč). Vyplývá to podle agentury Reuters ze soudních dokumentů podaných u soudu na Floridě. Trump nyní čelí 34 bodům obžaloby, kterou vůči němu vznesla prokuratura v New Yorku. Před velkou porotou u soudu na Manhattanu svědčil právě i Cohen.

Donald Trump se stal před pár dny prvním exprezidentem USA obviněným v trestní kauze. Bývalý prezident, který se chce příští rok znovu ucházet o nejvyšší post v zemi, se minulý týden u soudu prohlásil za nevinného.

Nově podaná žaloba Cohena viní z porušení vztahu mezi advokátem a klientem tím, že právník o Trumpovi odhalil "důvěrné informace" a "šířil nepravdy" v knihách, podcastech a dalších mediálních vystoupeních. Jak poznamenala agentura Reuters, Cohen zatím na obvinění nereagoval.

Od chvíle, kdy Trump nastoupil v roce 2017 do úřadu, pracoval Cohen jako jeho osobní právník. Uvedl, že tehdy by "udělal všechno", aby prezidenta ochránil. Jeho postoj se ale do roku 2019, kdy svědčil před výborem Kongresu, dramaticky změnil. "Stydím se, protože vím, co je pan Trump zač," řekl tehdy. "Je to rasista. Je to podvodník," dodal.