Rusové našli na dně moře reaktor sovětské jaderné ponorky K-19

Ruští specialisté našli na dně Karského moře u pobřeží souostroví Nová země kontejner jaderného reaktoru jedné z prvních sovětských atomových ponorek K-19, jejíž nehoda v roce 1961 se později stala námětem hollywoodského filmu. Oznámila to ruská média s odvoláním na velitele aeromobilní jednotky záchranářů ruského ministerstva pro mimořádné situace Jevgenije Linejceva.

"Kontejner prozkoumají a odeberou z něj vzorky," uvedl server Lenta.ru.

Další média se ptají, zda nález může být potenciálním zdrojem nebezpečí, vždyť K-19, pronásledovaná za své služby nehodami, byla pověstným "strašákem" sovětského námořnictva.

Nalezení kontejneru bylo cílem Linejcovy expedice, plavící se na výzkumné lodi Akademik Mstislav Keldyš. Objevit kontejner se podařilo ve čtvrtek v Ambrosijevově zálivu za pomoci techniky. Specialisté se mají v nejbližší době ke kontejneru potopit, prohlédnout jej a odebrat vzorky, a to i z rostlin, které kontejner obrostly.

Jaderná ponorka K-19 projektu 658 byla prvním nosičem balistických raket s jadernými hlavicemi v sovětském námořnictvu. Ale již její první plavba skončila havárií, plavidlo se nicméně podařilo dopravit zpět na základnu. Vinou silných dávek radiace zemřelo devět námořníků. Kvůli četným dalším nehodám - v roce 1969 se srazila s americkou ponorkou a o tři roky později následoval požár - dostala ponorka přezdívku Hirošima. V roce 1990 byla vyřazena a sešrotována.

Server dodal, že v zálivech Nové země spočívá obrovské množství radioaktivního odpadu ze zkoušek jaderných zbraní na souostroví, jakož i částí jaderných ponorek a atomového ledoborce Lenin. Potopena tu byla v roce 1982 jaderná ponorka K-27, která sama utrpěla havárii s únikem radiace v roce 1968. Této ponorce se pro změnu přezdívalo Nagasaki. A zdejším končinám se přezdívá arktický jaderný hřbitov.

Ekologové odhadují, že na mořském dně leží na 17 000 kontejnerů s jaderným odpadem, včetně 15 kontejnerů s reaktory z jaderných ponorek a pěti vyřazených ponorek. "Celé toto bohatství je nutné čas od času kontrolovat, zda nehrozí radiační nebezpečí," poznamenal list Moskovskij komsomolec o cílech nynější expedice, vybavené mimo jiné i podmořským robotem.

Podle osloveného odborníka případné nebezpečí plynoucí z kontejneru závisí na tom, zda reaktor K-19 byl svého času potopen i s jaderným palivem, anebo to před tím odstranili, jak velel správný postup. Prázdný reaktor by nepředstavoval žádné nebezpečí, zatímco v opačném případě by šlo o "časovanou bombu".

V Hollywoodu natočili v roce 2002 katastrofický film K-19: Stroj na smrt, ve kterém si zahráli hlavní role Harrison Ford a Liam Neeson.

Na ruskou premiéru filmu se sjelo v říjnu 2002 do Petrohradu 52 veteránů z celého Ruska a Ukrajiny a někteří se při promítání neubránili slzám. "Jsem vděčný americkým filmařům, kteří jako jediní vylíčili hrdinství posádky K-19. Námořníci nesměli o havárii mluvit celá desetiletí," řekl jeden z nich Vladimir Pogorelov, který označil snímek za opravdové rekviem.

Jiní však kritizovali mnohé nepřesnosti filmu, například spor mezi kapitánem, představovaným Fordem, a jedním důstojníkem, kterého hraje Neeson. Podle ruských veteránů takový konflikt nikdy nenastal a je pouhým "výmyslem strýčka Sama".

Snímek tehdy v Rusku silně připomněl národní katastrofu z léta 2000, kdy v troskách potopené jaderné ponorky Kursk zahynulo všech 118 námořníků.