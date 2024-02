Rusové mohou zaútočit na klíčový dopravní uzel. "Nemají sílu," uklidňuje šéf rozvědky

Vojenští analytici se zamýšlí nad tím, na jaké cíle se nyní po pádu ukrajinské Avdijivky zaměří ruská armáda. Jedním z nich může být město Pokrovsk, hlavní logistický uzel ukrajinské armády v Doněcké oblasti.

Pokrovsk se nachází asi 70 kilometrů severozápadně od Ruskem okupovaného města Doněck. Město mělo před válkou asi 60 000 obyvatel a leží na křižovatce několika železnic a silnic, což z něj činí významnou součást ukrajinské logistiky. "Mezi další cíle invazních sil mohou patřit města Selydove nebo Časiv Jar v Doněcké oblasti," uvedla pro server Newsweek Elina Beketová z washingtonského Centra pro analýzu evropské politiky.

Podle ní je pravděpodobné, že se Rusové zaměří na osady přiléhající k obsazené Avdijivce, aby otestovali schopnosti Ukrajinců, a mohli případně dál postupovat Doněckou oblastí. "Může dojít k významné bitvě u Časiv Jaru, města nedaleko Bachmutu, které stojí na vyvýšeném místě," myslí si Beketová.

Plukovník americké námořní pěchoty ve výslužbě Mark Cancian potvrzuje, že Pokrovsk je skutečně významným logistickým uzlem, ale od Avdijivky je daleko. "Ukrajina ztratila asi 10 km území, když ustoupila z Avdijivky, města, které Rusové z větší části obklíčili. Aby se dostali k Pokrovsku, budou muset postoupit pětkrát dále. To je více území, než kolik ho získali od března 2022," tvrdí Cancian.

Od února 2022, kdy ruský prezident Vladimir Putin zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu, byl Pokrovsk mnohokrát terčem úderů řízených střel. Naposledy tam letos v lednu střela z protiletadlového systému S-300 zabila 11 lidí, včetně pěti dětí.

"Nemají sílu, aby dosáhli strategického cíle dobýt Luhanskou a Doněckou oblast v celém rozsahu ještě letos," myslí si v rozhovoru pro Wall Street Journal šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov. Obě oblasti jsou od roku 2014 částečně okupovány Ruskem. Moskva vyhlásila kontrolu nad celou Luhanskou oblastí v červenci 2022 po dobytí Lysyčanska, ale následná protiofenzíva obnovila ukrajinskou přítomnost v západních částech regionu.

Optimálním letošním scénářem pro Ukrajinu by bylo přejít do defenzivy a vyčerpat ruské síly a zároveň posílit ty vlastní, což by otevřelo možnost dalšího protiútoku v roce 2025, píše Wall Street Journal. Klíčovou podmínkou této strategie by byla pokračující pomoc USA. Ta ale není zdaleka jisté, protože návrh zákona o zahraniční pomoci, který zahrnuje 60 miliard dolarů pro Kyjev, stále neschválil americký Kongres.

Rusko převzalo kontrolu nad Avdijivkou na východě Ukrajiny poté, co Kyjev stáhl vojáky. (19. 2. 2024)