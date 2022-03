"Nevědí, co dělají." Odborníci varují před ruskými manévry v zamořeném Červeném lese

Ukrajinci, kteří pracovali u Černobylské jaderné elektrárny, agentuře Reuters tvrdili, že ruští vojáci projížděli nebezpečnou zónou zvanou Červený les bez radiační ochrany. Podle jejich svědectví ruská obrněná vozidla při průjezdu zvedala mračna radioaktivního prachu.

Červený les je nejvíce radioaktivně zamořená oblast v okolí Černobylu. Pojmenování vzniklo v době, když se kilometry čtvereční převážně borovicového lesa zbarvily do červena poté, co absorbovaly radioaktivní spad hned první dny po výbuchu 4. bloku jaderné elektrárny.

Ukrajinští pracovníci také tvrdili, že někteří z vojáků prý o jaderné katastrofě z 20. dubna 1986 nikdy neslyšeli. A jeden z nich označil jízdu Rusů Červeným lesem za "sebevražednou", protože vdechnutí radioaktivního prachu by pravděpodobně způsobilo vnitřní ozáření.

Reuters ale nemohla jejich výpovědi nezávisle ověřit a ruské ministerstvo obrany na žádost o komentář nereagovalo. Ruská armáda po dobytí elektrárny uvedla, že radiace byla v normě a její akce zabránila možným "jaderným provokacím" ze strany ukrajinských nacionalistů.

Nebezpečí hrozí celému regionu

"V prvních dnech invaze jsme zaznamenali nárůst radiace, který je velmi pravděpodobně způsoben přepravou velmi těžké vojenské techniky. Takže to dává tušit, že tito vojáci nevědí, co dělají, a chovají se bezohledně," řekl Reuters vedoucí oddělení jaderné bezpečnosti Evropské banky pro obnovu a rozvoj Balthasar Lindauer s tím, že je "štěstí", že zatím nezpůsobili žádné další škody.

Na záběrech ruské armádní televizní stanice Hvězda, které jsou dohledatelné na YouTube, je vidět jízda ruských obrněnců okolím Černobylu a okupace samotné jaderné elektrárny ruskými vojáky. "Pokud se budou Rusové chovat nezodpovědně, existuje obrovské nebezpečí, které by mohlo postihnout celý region, a to by byla katastrofa," dodal Lindauer.

"Ruské jednotky se v okolí Černobylu nezodpovědně chovají," uvedla v těchto dnech místopředsedkyně ukrajinské vlády Iryna Vereščuková. V uzavřené zóně okolo odstavené elektrárny podle ní na několika místech hoří. Informaci potvrdily i úřady v Moskvě, nebezpečí však podle nich nehrozí.