To neměli dělat. Rusové se na sítích chlubili "vylepšeným" tankem, reakce byla drtivá

Ruští vojáci si "na koleně" zhotovili podivný kovový krunýř pro tank T-72. Ukrajinci si ho překřtili na "želví" tank a jen asi den poté, kdy vyjel na frontovou linii v okolí Krasnohorivky, západně od Doněcku, ho vypátrala jednotka s dronem.

Tank s krunýřem se ukrýval v hale v doněcké čtvrti Petrovskij. Podle záběrů, které už dříve zveřejnili Rusové, bránil bizarní přístřešek otáčení věže a ztěžoval tanku pohyblivost.

Mnohé posádky na obou stranách války přidávají na svá vozidla pancíř proti bezpilotním letounům v podobě klecí nebo lamel. Posádka "želvího" tanku instalovala velkou "střechu", která se vysunula před samotný válečný stroj.

Vzpěry podpírající střechu umožňovaly otočení věže jen o několik stupňů a také by komplikovaly manévrování v zalesněném nebo městském terénu. A co hůř, mezi tankem a krunýřem zůstávaly mezery dostatečně široké na to, aby jimi proklouzl ukrajinský dron s výbušninou, napsal americký server Forbes.

Přesto tank "Želva" svůj pondělní bojový debut ustál. Vedl uprostřed ukrajinské palby kolonu obrněných vozidel, aby vysadil pěchotu u Krasnohorivky. Poté se vrátil do úkrytu v hale. Ale to už ho sledovaly ukrajinské drony.

Uživatelé sociálních sítí podivný tank znali z videa ruského vojáka, záběry a videa se rychle rozšířily, lidé si v příspěvcích ze zvláštní úpravy často utahovali. Pro Ukrajince už pak bylo jednoduché "Želvu" vystopovat až na jeho domovskou základnu, přiřadit tuto základnu k místu na starším videu a poté předat souřadnice ukrajinským dělostřeleckým bateriím. Ty pak podivný stroj zlikvidovaly i s dalšími vozidly.

