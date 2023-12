"Všude jsou mrtví." Rus natáčel masakr u Avdijivky, video přerušil granát

Rusko se neustále snaží útočit na ukrajinskou obranu u východoukrajinské Avdijivky. A pro to, aby ji překonalo, obětuje velký počet svých vojáků. Na sociální síti Telegram a ruské VK se dočkalo velkého zájmu video, které natočil přímo na frontě u tohoto města jeden z Rusů. Ten tvrdí, že jeho jednotka byla téměř vyhlazena.

Voják vede rozhovor se svým kamarádem s tím, že je na frontu poslali asi týden předtím a že za tu dobu byli téměř všichni zabiti nebo zraněni. "Přišlo nás sem 75. A teď nás tady zůstalo, k***a, 14. Zbytek jsou samé dvoustovky a třístovky," prohlašuje na videu voják. "Náklad 200" je ruský vojenský slang pro zabitého a "náklad 300" znamená zraněného. Ztráty jeho jednotky tak představují 81 procent.

Video se svědectvím ruských vojáků zveřejnil na síti X také poradce ukrajinského ministerstva vnitra Anton Geraščenko. Americký server Business Insider nebyl schopný ověřit podrobnosti, ale všechny kanály na výše zmíněných sociálních sítích popsaly mluvčího jako ruského vojáka, který se nachází právě poblíž Avdijivky.

"Prostě nás ničili," zmiňuje se Rus o ukrajinské armádě. Podle něho mají Ukrajinci betonové bunkry a k útoku používají salvové raketomety Grad. "Nemohli jsme pokračovat v bojové misi," prohlásil voják s tím, že se jeho jednotka chystá stáhnout "na vlastní pěst", aniž by blíže vysvětlil, co tím myslí. Během natáčení videa je náhle slyšet zvuk přilétajícího granátu. Rus řekne, že byl asi spatřen nepřítelem, a utíká se ukrýt do zákopu.

Britské ministerstvo obrany v pondělí uvedlo, že v uplynulém týdnu byla Avdijivka v Doněcké oblasti nadále dějištěm nejintenzivnějších bojů na frontě. Britové tvrdí, že se v některých dnech v tomto malém sektoru pravděpodobně odehrálo téměř 40 procent všech bojových střetů probíhající ruské agrese na Ukrajině.

Rusko zahájilo hlavní útok na Avdijivku v říjnu poté, co Ukrajina v září město znovu dobyla. Od té chvíle zaznamenali Rusové podle Ukrajiny, západních zpravodajců a analytiků obrovské ztráty jak na lidech, tak na vozidlech.

Analytik z amerického Institutu pro studium války (ISW) Riley Bailey, již dříve pro Business Insider uvedl, že Kreml usilovně tlačí na dobytí tohoto předměstí Doněcka, aby si po měsících relativně malých úspěchů zajistil symbolické vítězství. Tento útok na Avdijivku je tak nejvýznamnější novou ruskou ofenzivou v roce 2023.

U Avdijivky hrozí průlom, varuje bezpečnostní analytik. I proto, že Rusové s vojáky "zacházejí jako s dobytkem" (16. 12. 2023)