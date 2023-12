Nevlastenecké a prozápadní. Kritici se ohradili proti "téměř nahému" večírku v Moskvě

Noční život ruské smetánky je proslulý svou rozmařilostí. Jeden nedávný večírek však překročil pomyslnou mez a vyvolal veřejný skandál: jedna popová hvězda skončila ve vězení a několik dalších lidí se veřejně omluvilo, zatímco soudní žaloba požaduje obří odškodné, napsala agentura AP.

Skandál vypukl poté, co televizní moderátorka a herečka Anastasija Ivlejevová uspořádala v moskevském nočním klubu večírek s dress codem "téměř nahý". Krátce poté začaly na sociálních sítích kolovat fotografie z akce - včetně těch, které zachytily rapera Nikolaje Vasiljeva, známého pod uměleckým jménem Vacío, pouze v ponožce na genitáliích.

Konzervativní zákonodárci, blogeři a další lidé rozpoutali bouři kritiky, podle níž byly snímky pro zemi, která je ve válce, nevhodné, ba dokonce nevlastenecké. Část kritiky odrážela silně konzervativní nálady v Rusku, které podnítila opakovaná tvrzení prezidenta Vladimira Putina o podrývání ruských "tradičních hodnot" Západem, jakož i ruský nacionalismus vybuzený invazí na Ukrajinu.

"Takové seance jsou střelou do nohy celé politice, kterou stát vede," napsala na komunikační platformě Telegram Jekatěrina Mizulinоvá, šéfka prokremelské skupiny prosazující přísnější restrikce na internetu.

Poslankyně Marija Butinová, která strávila několik měsíců v americkém vězení coby odhalená ruská agentka, vyzvala policii, aby vyšetřila, zda večírek neporušil ruské zákony zakazující šíření "propagandy" komunity LGBT+. Odkazovala na listopadové rozhodnutí ruského nejvyššího soudu, které "hnutí" LGBT+ označilo za extremistické.

Dva dny poté byl raper Vacio uvězněn za výtržnictví a dostal pokutu v přepočtu asi 44 600 korun za porušení zákona o propagandě.

Reakce Kremlu se zatím omezila jen na dvě věty mluvčího Dmitrije Peskova, jehož syn také patří k zlaté mládeži. Na novináře naléhal, aby událost nerozmazávali. "Prosím vás, slitujte se," odpověděl na dotaz novináře z ruského webu RBC. "Zůstaňme vy a já jediní v zemi, kteří na toto téma nediskutují," řekl podle webu.

Ve středu ruská média informovala, že asi dvacet lidí podalo na Ivlejevovou hromadnou žalobu požadující odškodné v hodnotě jedné miliardy rublů (asi 250 milionů korun) s tvrzením, že jim zhlédnutí fotografií z večírku způsobilo morální újmu.

Žaloba požaduje, aby odškodné bylo zaplaceno do fondu, který podporuje vojáky bojující na Ukrajině. Proces by měl začít již v lednu. Jeho výsledek ale zůstává otevřený navzdory skutečnosti, že ruský soudní systém běžně plní příkazy vedoucích činitelů.

"Lidé se mohou scházet polonazí, nazí nebo v prošívaných bundách přes tanga (…) 'Společensky nepřijatelné' se nutně nerovná 'nezákonné'," citoval portál News.ru právničku Juliju Fedotovovou.

V důsledku pobouření vydalo několik předních osobností ruské popkultury veřejná prohlášení, v nichž žádají o odpuštění za účast na inkriminovaném večírku.

"V životě každého člověka jsou chvíle, kdy vstoupí do špatných dveří," kál se Filipp Kirkorov, zpěvák známý svými přehnaně třpytivými kostýmy. Ve videoprohlášení uvedl, že on i další celebrity by si měli pečlivě vybírat akce "v této těžké době, době hrdinství".

Novinářka a prezidentská kandidátka z roku 2018 Xenija Sobčaková uvedla, že "pokud někoho urazila má účast, omlouvám se za to. Miluji svou zemi, jsem novinářka, která pracuje v Rusku".