Ruský útok na pizzerii má další oběť. Zraněním podlehla slavná spisovatelka

Ruský raketový útok na pizzerii Ria Lounge v Kramatorsku z minulého týdne má třináctou oběť. Její jméno mnoho Ukrajinců zná: na následky zranění zemřela v neděli v nemocnici v Dnipru sedmatřicetiletá spisovatelka Viktorija Amelinová.

V Kramatorsku doprovázela novináře a spisovatele z Kolumbie, kteří byli s ní, když na restauraci dopadly dvě ruské střely Iskander. "S velkou bolestí vám oznamujeme, že srdce spisovatelky Viktoriji Amelinové přestalo 1. července bít v nemocnici Mečnikov v Dnipru," oznámil ukrajinský PEN klub, který sdružuje přední ukrajinské literáty.

Amelinová byla nejen známá spisovatelka, ale také dokumentovala ruské válečné zločiny. Loni v létě našla v Izjumu deník, který si psal její kolega, spisovatel Volodymyr Vakulenko. Jeho zápisky končily v den, kdy ho zabili ruští vojáci.

Její texty a knihy vyšly v němčině, polštině, angličtině nebo španělštině. V češtině vyšly úryvky z románu Listopadový syndrom a také povídky Bezejmenní a Mariina předtucha

Na setkání s Amelinovou v Praze vzpomíná překladatelka a tlumočnice Tetiana Okopna, která pracovala jako mluvčí Ukrajinského velvyslanectví v České republice.

"Byla neuvěřitelná. Nikdy nemyslela na sebe, jen na druhé. Naposledy jsme se viděly loni v Praze, když vezla do Irska na léčení nemocnou dívku z donbaského New Yorku (vesnice u Doněcka, která se jmenuje New York - pozn. red.). Tehdy jsem se poprvé od začátku války hodně a upřímně celý večer smála. Život jde dál, říkala Vika, musíme se smát. A za pět minut vyprávěla, že se ve Lvově už prodávají první tulipány, ale že si je nekoupila, protože přece jen všechny peníze teď jdou na armádu, tulipány počkají. Ale smát se musíme, bez toho to nejde," psala na Facebooku Okopna o setkání s Amelinovou.

Spisovatelka se narodila v roce 1986 ve Lvově. Vystudovala IT a pracovala v tomto oboru v několika společnostech. Část života strávila v Kanadě.

Rusové tvrdí, že v Kramatorsku zlikvidovali 27. června ukrajinské důstojníky. Ve skutečnosti ale zemřelo třináct civilistů. Tři Kolumbijci, které doprovázela Amelinová, byli těžce zraněni. Ruského velvyslance si kvůli tomu povolalo kolumbijské ministerstvo zahraničí, aby protestovalo proti útoku na občany své země. Moskva odpověděla, že Kolumbijci věděli, že se pohybují ve válečné zóně.

Mezi oběťmi útoku na pizzerii jsou také dvě čtrnáctileté sestry-dvojčata Anna a Julia Aksenčenkovi. Jejich matka pracuje v nemocnici v Kramatorsku jako lékařka na chirurgii.

Video: Ukrajinci dobyli mrtvou zemi plnou min (27. 6. 2023)