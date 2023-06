Trochu jiný ruský policista. Kolegové ho zmlátili, když se jich zeptal na jméno

V Rusku pracoval jako policista, dnes v Gruzii obléká převlek blízkovýchodního pokrmu a mává lidem před restaurací. Maksim Zlobov odevzdal odznak poté, co se zúčastnil protiválečného shromáždění po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Z Ruska do sousední Gruzie uprchl poté, co byl přijat nový zákon, kvůli kterému je těžší vyhnout se branné povinnosti. Říká, že neměl na výběr.

Zlobov se už ve službě choval jinak než většina ostatních policistů. Podle svojí právní zástupkyně byl empatický a pomáhal zadrženým aktivistům. Při protestech v roce 2021 jim poskytl svůj telefon, aby mohli zavolat právníkovi. V roce 2022 se pak sám zúčastnil protiválečného shromáždění, na kterém byl zadržen a později souzen.

"Ani ne do minuty nás všechny zadrželi. Dva policisté mě chytli za ruce. I když jsem jim řekl, že nebudu klást odpor, jeden z nich se zatvářil agresivně. Zeptal jsem se, jak se jmenují. Podívali se na sebe a mně došlo, co se chystá. Odvedli mě za policejní auto a začali mlátit obuškem," popisuje bývalý policista. Stejně jako všichni lidé zadržení na shromáždění dostal pokutu. "Ta měla hlavně sloužit k tomu, aby mu připomínala, že proti válce veřejně protestoval," vysvětlila Zlobovova advokátka Maria Eismontová.

V dubnu pak Rusko přijalo nový zákon, který změnil pravidla pro povolávání Rusů do armády. Jeho nejdůležitějším bodem byla elektronická podoba doručování povolávacího rozkazu, který se k mužům dostal díky jejich zařazení do elektronické databáze. V praxi se tak povolání do armády v Rusku nebylo možné vyhnout. Pokud by se povolaný člověk do dvou týdnů od obdržení rozkazu nedostavil na vojenskou správu, měl by automaticky zakázáno vycestovat do zahraničí.

Právě proto se Zlobov rozhodl uprchnout do gruzínského hlavního města Tbilisi, i když do té doby nikdy v zahraničí nebyl. "Když Kreml zavedl zjednodušený mobilizační postup, něco se ve mně zlomilo. Nikdy jsem si nemyslel, že opustím Rusko. Byl jsem vychován patriarchálním způsobem: Utéct znamená být zbabělec. Pořád ve mně zůstala ta otázka: Jak jsi mohl opustit Rusko," popsal bývalý policista.

Zlobov se nyní jako statisíce dalších ruských emigrantů snaží vybudovat nový život v zahraničí. Dokonce se mu už podařilo sehnat si práci. Obléká v ní ale docela jinou uniformu než tu, na kterou byl zvyklý. V kostýmu blízkovýchodního pokrmu šavarmy láká kolemjdoucí do místní restaurace.

