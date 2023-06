"Na tom si propaganda smlsne.“ Pavlův výrok o Rusech na Západě zaujal světová média

Řada světových médií včetně webu Politico nebo agentury Reuters si všimla výroku českého prezidenta Petra Pavla o Rusech žijících na Západě. Český politik se v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa vyslovil pro to, aby občané Ruska žijící v západních zemích podléhali přísnějšímu dohledu než v minulosti, "protože jsou občané země, která vede agresivní válku".

Situaci Pavel přirovnal k "přísnému dohledovému režimu", v němž za druhé světové války žili Japonci ve Spojených státech. "To je jednoduše cena války," dodal Pavel s tím, že přísnější dohled by měly uplatňovat zejména tajné služby.

USA za druhé světové války preventivně deportovaly více než 100 tisíc amerických Japonců do internačních táborů. Vláda ve Washingtonu se za tento čin později oficiálně omluvila a dotčeným nabídla finanční odškodnění.

"Na tom si ruská propaganda smlsne," okomentoval Pavlovo vyjádření český novinář žijící v Rusku Jiří Just. Nešťastného přirovnání k Japonsku si všiml i vlivný portugalský politolog Bruno Maçães, "Pavel považuje USA za tak bezpodmínečný vzor, že mu jako vodítko slouží i ty nejtemnější stránky americké historie."

Ukrajina a NATO

Pavel kromě přísnějšího sledování Rusů v rozhovoru také upozornil na to, že by členské státy NATO na nadcházejícím summitu ve Vilniusu měly zaujmout jasný postoj ohledně možnosti poválečného vstupu Ukrajiny do aliance. Členství Ukrajiny v Evropské unii a NATO vnímá jako jedinou záruku stability regionu.

"Velmi bych uvítal jasné vyjádření o budoucím členství Ukrajiny, až skončí válka. Je jasné, že přístupový proces nemůže začít, když je země stále ve válce (s Ruskem)," řekl český prezident. "Pevně věřím, že všichni lídři pochopí, že mít Ukrajinu na palubě - jak v NATO, tak v EU - je pravděpodobně jedinou zárukou, jak zajistit stabilitu v tomto regionu, jak posílit NATO i EU a jak udržet Rusko a jeho agresivní politiku na uzdě," dodal Pavel.

Ruská invaze na Ukrajinu bude klíčovým tématem červencového summitu aliance v litevském hlavním městě. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg minulý týden řekl, že aliance musí diskutovat o možnostech, jak Ukrajině poskytnout bezpečnostní záruky pro dobu po skončení ruské války proti Ukrajině. Vstup Ukrajiny podporují zejména státy takzvaného východního křídla NATO, jiné členské země se ohledně perspektiv Kyjeva vyjadřují dosud neurčitě.

O ukrajinské protiofenzivě z posledních dní bývalý náčelník generálního štábu české armády a předseda vojenského výboru NATO soudí, že ještě plně nezačala. Současné boje na jihu a východě země, při nichž ukrajinská armáda dobyla několik vesnic, nazval přípravnými operacemi.

