Vnitro lituje smrti ruského novináře. Nemůžeme za to, o azyl v Česku nežádal, tvrdí ministerstvo

"Je nám líto smrti novináře, který byl v minulých dnech zastřelen, důrazně však odmítáme spojování této události s ministerstvem," píše vnitro.

Kyjev - V úterý večer neznámý pachatel zastřelil ruského opozičního novináře Arkadije Babčenka u vchodu do jeho kyjevského bytu.

Investigativní novinář se přitom kvůli výhrůžkám několik měsíců skrýval i v Česku. Ministerstvo vnitra však tvrdí, že je Babčenko nikdy nepožádal o povolení k pobytu.

"Je nám líto smrti novináře, který byl v minulých dnech zastřelen na Ukrajině, důrazně však odmítáme spojování této události s Ministerstvem vnitra i naznačování, že za smrt pana Babčenka může právě údajná liknavost Ministerstva vnitra," napsala mluvčí ministerstva Marika Vitnerová. Podle ní Babčenko nikdy Česko nepožádal o povolení k pobytu ani o azyl.

Záchranáře přivolala v úterý Babčenkova manželka, která ho našla na prahu bytu v tratolišti krve. Babčenko, který byl několikrát střelen do zad, svým zraněním podlehl během převozu do nemocnice. Policie podle Reuters vychází z toho, že vražda má souvislost s novinářovými pracovními aktivitami.

Jednačtyřicetiletý Babčenko, renomovaný investigativní novinář a válečný zpravodaj, se od února 2017 před výhrůžkami fyzickou likvidací a policejním postihem uchýlil do zahraničí. Necelý půlrok žil i v Praze, po čase však ztratil naději na to, že by dostal povolení k pobytu, a odstěhoval se.

"Když loni odjížděl z Prahy, tak říkal, že jediný způsob, jak tu zůstat, je požádat si o politický azyl. To ale nechtěl, protože by to znamenalo, že přinejmenším na rok by nemohl odjíždět z Česka. Na to byl příliš činorodý," říká novinář Ondřej Soukup, který se s Babčenkem dobře znal.