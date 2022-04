Chlouba ruského námořnictva v plamenech. Jakými zbraněmi se pyšnil křižník Moskva?

Policie obvinila 65letého muže z Letohradu v okrese Ústí nad Orlicí z vraždy jeho manželky. Uškrtil ji v noci na 10. dubna a tělo zakopal. Vyšetřovatelům se později k činu přiznal. Soud obviněného ve středu poslal do vazby. Novinářům to ve čtvrtek v Pardubicích řekl vedoucí odboru obecné kriminality Milan Šimek.

Manželé spolu žili 39 let, v posledních deseti letech mezi nimi vznikaly konflikty, často byly následkem pití alkoholu. Muž také na svou o šest let mladší ženu žárlil. Po návštěvě sportovní akce se doma pohádali, žena jej zranila v obličeji, muž ji několikrát udeřil do hlavy a potom uškrtil, uvádějí vyšetřovatelé. Manželčino tělo zakopal poblíž domu. Za dva dny na policii oznámil, že manželku pohřešuje, při vyšetřování se k činu přiznal.

"Muž zpočátku uváděl skutečnosti, které byly ihned prověřovány, V průběhu prověřování se ukázalo, že v některých ohledech nemluví pravdu. Neustále měnil a upravoval verze, co se týče zmizení manželky, a po předložení důkazů ohledně rozporů ve výpovědi se po osmi hodinách přiznal že manželku usmrtil a její tělo zakopal poblíž domu," uvedl Šimek.