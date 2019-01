Instrukce z Kremlu a bonusy za poslušnost. Kameraman popsal praktiky v ruské televizi

Leonid Krivenkov pracoval deset let jako kameraman Studia Sedm v ruské zpravodajské televizi Rossija 24. Do důchodu odešel v roce 2016. "V prvních letech své práce v Rossiji 24 jsem byl šokován cynismem, který lidé vůči své práci měli. Všichni samozřejmě dokonale rozuměli tomu, že diváky uváděli v omyl," svěřil se muž minulý týden Rádiu Svobodná Evropa / Rádiu Svoboda s běžnými praktikami v ruské televizi.

Moskva televizní vysílání, ze kterého většina ruských obyvatel čerpá informace o své zemi i zahraničí, přísně kontroluje. A podle Krivenkova vykládá zprávy způsobem, který ladí s jejím scénářem.

"'Teď je řada na tobě, abys lhal.' Přesně tohle říkali zpravodajům těsně předtím, než šli do éteru," popsal zážitky z práce Krivenkov s tím, že přes interní spojení skrze sluchátka bylo často slyšet, jak se zaměstnanci televize dohadovali o co nejlepším způsobu vykládání jednotlivých zpráv. Nápady to byly někdy až fantastické.

Většina z těchto lidí přitom prý rozhodně nebyla zarputilými podporovateli ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Myslím, že většina z nich tomu perfektně rozuměla. Lidé, kteří doopravdy zastávají provládní názory, jsou výjimky. Někteří se pokoušejí sami sebe prezentovat jako putinovské vlastence. Nevím, možná to jen hrají, možná takoví opravdu jsou. Ale většina z nich jsou normální lidé, kteří náhodou skončili na této oběžné dráze a musí si těmito otáčkami vydělat na živobytí," řekl serveru Rádia Svobodná Evropa.

Kdyby v Rusku najednou došlo k prudkému obratu v politice, mnozí z těchto zaměstnanců televize by podle Krivenkova svoje postoje přizpůsobili novému řádu.

Loajalita pod kontrolou

Krivenkov také popsal, jaké má vedení páky na své zaměstnance - především v podobě systému bonusů. "Musí říkat, co je jim řečeno. Oficiální platy v VGTRK (Všeruská státní televizní a rozhlasová společnost, pozn. red.) jsou směšné. Pokud se někdo začne z nějakého důvodu chovat nesprávně, začnou mu jednoduše vyplácet jeho základní mzdu, která je uvedená ve smlouvě. Buďto skončí, nebo se omluví," vysvětluje bývalý kameraman.

Svoboda médií v Rusku Na žebříčku Indexu svobody tisku, který každoročně vydává organizace Reportéři bez hranic, se Rusko v roce 2018 ocitlo až na 148. místě z celkového počtu 180 hodnocených zemí. Podle organizace se tlak na nezávislá média nepřetržitě stupňuje od roku 2012, kdy se Vladimir Putin vrátil do prezidentského křesla. "Vedoucí nezávislá média byla buď podřízena kontrole, nebo přestala existovat. Televizní kanály diváky zaplavují státní propagandou a ti, kdo zpochybňují nový vlastenecký a neokonzervativní diskurs nebo se jen snaží udržet kvalitní žurnalistiku, se ocitají ve stále opresivnějším prostředí," tvrdí Reportéři bez hranic. Podle organizace v tuto chvíli Moskva zadržuje nejméně pětici novinářů kvůli jejich profesi. Zdroj: Reportéři bez hranic

Mnozí zaměstnanci jsou podle něj navíc zadluženi půjčkami, aby si mohli bydlení v Moskvě vůbec dovolit, takže jsou na bonusech pro "vhodně se chovající" závislí. Jiní moderátoři mají zase auta s vlastními šoféry a řadu vedlejších příjmů.

Oficiální plat kameramana v roce 2015 činil podle serveru Rádia Svobodná Evropa okolo 6860 rublů měsíčně (v přepočtu 2300 korun). Reálně ale dotyčný vydělával zhruba šestkrát sedmkrát více. "Několikrát jsem dostal přesně tuto částku - 6860 rublů. Žaloval jsem je, ale soud řekl, že je všechno legální," vypověděl Krivenkov.

Loajalita se přitom pečlivě sleduje. "Jednou za mnou přišel asistent hlavního kameramana a požádal mě, abych si odstranil něco ze svého účtu na Facebooku. Napsal jsem tam, co jsem si myslel o Ukrajině," vzpomíná Krivenkov. "Nebylo to oficiální pokárání. Musel jsem to odstranit a to bylo vše."

Telefony z Kremlu do televize jsou pak podle Krivenkova časté. "Redaktoři neustále dostávají hovory od některých lidí v Kremlu, aby 'opravili' obsah zpráv," řekl v rozhovoru. Podle něj je také rozdíl mezi tím, co se pouští do vysílání ve východní části Ruské federace a co v její evropské části. Něco se upraví, něco zmizí úplně.

Sečteno 146 procent hlasů

Krivenkov zavzpomínal i na několik "neuvěřitelných" zpráv, které televize Rossija 24 v minulosti prezentovala. Například výsledek voleb do Státní dumy v roce 2011, kdy sečtené hlasy v některých regionech převyšovaly hranici 100 procent.

"Z Kremlu přišly instrukce pro Rossiji 24. Stálo v nich, jaká procenta mají zobrazit pro (vládní) stranu Jednotné Rusko. Editorka se zeptala: 'A co ostatní strany?' Odpovědí bylo: 'Prostě ukažte, kolik dostaly.' Editorka se s nimi nehodlala hádat. Koneckonců, Kreml ví všechno nejlépe. Takže udělala přesně to, co jí řekli. A tím se dostanete na 146 procent," popsal Krivenkov.

Coby kameraman měl také vždy předem dáno, z jakého úhlu má hosta zabírat. "Jeden ředitel mi řekl, že studia jsou postavena za pomoci psychologů tak, aby měla podvědomý účinek na publikum. Dokonce i když nevíte, co daná osoba říká, nebo se díváte s vypnutým zvukem, vytváří to určitý dojem… Ten obraz nějakým způsobem zvyšuje důvěru v osobu, která se nachází na obrazovce."

Ne vše se ale podaří předem připravit tak, aby to dokonale ladilo s plány Kremlu. Potíže dělají zejména někteří hosté, kteří se při živě přenášených rozhovorech těžko kontrolují. "Byli hosté, kteří se během zkoušek chovali 'vhodně'. Naživo ale začali říkat pravdu. Jeden velký skandál například způsobil host, který byl do programu pozván, aby promluvil o užívání chemických zbraní Bašárem Asadem," naráží Krivenkov na syrského prezidenta a spojence Ruska.

"Ten host začal mluvit pravdu o výrobě a užívání chemických zbraní syrskými vládními silami. A tak editor Aleksej Kazakov přes sluchátka řval na moderátora: 'Neslyšíš, co říká? Zavři mu okamžitě zobák!'"

