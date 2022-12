"Všichni se bojí." Uniklý průzkum ukazuje výraznou změnu postoje Rusů k válce

Jaký má dopad ruská "speciální vojenská operace" na Ukrajině? Na to se ptali novináři Rádia Svobodná Evropa obyvatelů Moskvy. Někteří považovali útok za vítězství a vysvětlovali, že Rusko vždycky vyhrává. Jiní vyjadřovali nespokojenost s výsledky. Někteří měli zase strach mluvit otevřeně. Špatně utajený průzkum podle opozičního serveru Meduza ukazuje klesající podporu války u veřejnosti.

O ruské invazi na Ukrajinu se v Rusku mluví jako o "speciální vojenské operaci". Moskvané v anketě odpovídali, co podle nich jejich země operací získala, nebo ztratila. "Moc jsem o tom nepřemýšlela. Jaké by to mohlo mít negativní důsledky? Byla to naše vojenská operace. Nebylo času nazbyt. Museli jsme to udělat. Každopádně jsme vyhráli," popsala starší Ruska, s kterou souhlasila i jiná dotazovaná žena. "Rusko vždycky vyhraje. Nikdy neprohrává. Je to tak už celé věky," dodala.

Někteří Moskvané se vyjádřili více neurčitě. "O speciální vojenské operaci bych raději nic neříkal. Jen věřím, že jednou bude mír," uvedl mladý muž. Jiný Rus novinářům na rovinu řekl, že o tom, jak sami dobře vědí, nemůže diskutovat. Jedna z obyvatelek Moskvy zase v anketě vysvětlila, že se všichni bojí. "Mí přátelé se bojí mobilizace. Schovávají se před ní nebo opouštějí zemi," doplnila.

Jiní Rusové na dotazy novinářů řekli, že Rusko stejně jako Ukrajina přišlo o životy jak vojáků, tak civilistů. "Co získalo Rusko? Vůbec nic. Žal matek, mladých lidí umírajících na obou stranách, na Ukrajině i v Rusku. Spoustu zabitých civilistů. Kvůli mobilizaci se do války zapletlo více lidí," uzavřel Moskvan ve středních letech.

Klesající podporu války potvrzuje i zpravodajský server Meduza. Ten získal výsledky průzkumu veřejného mínění, který si nechal udělat Kreml pouze pro "vnitřní potřebu". Průzkum měla provést Federální ochranná služba a vychází z něj, že 55 % Rusů by bylo pro, aby se Rusko s Ukrajinou domluvilo na míru diplomatickou cestou. Pouze čtvrtina dotazovaných stále podporuje válku. Jak uvádí říjnový průzkum ze stejného zdroje, podpora války se nyní propadla o 25 procentních bodů.

Podle ředitele ruské nevládní výzkumné organizace Levadova centra Denise Volkova změna názoru Rusů souvisí s mobilizací. K mírovému jednání se obyvatelé Ruska začali přiklánět právě po jejím vyhlášení 21. září. Podle Volkova jde o naprostou neochotu se války účastnit osobně. Dříve ji podle něj Rusové podporovali, protože ji vnímali jako něco, co se jich samotných netýká. Nyní mají ale strach, protože vědí, že rizika jejich zapojení do války, jsou vyšší.