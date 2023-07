Rusko pomáhá africkým zemím snížit dluhy, tvrdí Putin. Sliboval jim dodávky obilí

Rusko odepsalo africkým státům dluh v celkové výši 23 miliard dolarů, prohlásil podle agentury TASS na rusko-africkém summitu ruský prezident Vladimir Putin. Stejně jako ve čtvrtek i v pátek sliboval africkým zemím dodávky obilí. Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí však Putina přímo na summitu vyzval k obnově loni uzavřených dohod, které zajišťovaly vývoz ukrajinského obilí.

"Rusko se zapojuje do iniciativ na snížení dluhového břemene afrických zemí. Celková suma námi odepsaného dluhu nyní představuje 23 miliard dolarů (505,5 miliardy korun)," tvrdil Putin. Doplnil, že na základě požadavků afrických zemí vyčlení Moskva za tímto účelem dalších 90 milionů dolarů, v přepočtu téměř dvě miliardy korun.

Rusko před více než týdnem pozastavilo svoji účast v obilných dohodách zprostředkovaných loni OSN, které i přes válku na Ukrajině umožňovaly vývoz obilí a dalších potravin z napadené země a pomohly zajistit potravinovou bezpečnost ve světě. Rusko nyní podle Kyjeva opakovaně útočí na ukrajinské přístavy a další infrastrukturu, která slouží k exportu potravin z Ukrajiny.

Putin africké lídry ujišťoval, že Rusko bude "zodpovědným" dodavatelem zemědělské produkce a že bude dovážet ruské obilí a další zemědělské produkty do nejchudších zemí a regionů, a to i zdarma. Ve čtvrtek slíbil, že Rusko bude po dobu několika měsíců dodávat zdarma tisíce tun obilí do Somálska, Zimbabwe, Burkiny Faso nebo Eritreje.

K obnově obilných dohod v pátek na summitu vyzval egyptský prezident Sísí. "Je nezbytné dosáhnout shody ohledně obilné dohody," uvedl podle agentury TASS a vyzval k rychlému jednání.

Putin mimo jiné tvrdil, že problémy na globálním trhu s potravinami a energiemi vznikly ještě před "situací s Ukrajinou", a to během covidové krize. Ceny podle něj prudce vzrostly, když se Západ snažil masivní emisí peněz čelit hospodářským dopadům pandemie.