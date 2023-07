Američané hasí naděje. Zbraně šířící teror Rusům nedojdou, montují je i z myček

Západní analytici krotí naděje, že Rusku už musí docházet rakety, kterými ohrožuje celé území Ukrajiny. Agresorův raketový program si sice podle nich poškodil pověst, ale vždy nachází způsob, jak smrtonosné zbraně smontovat.

Rusko od začátku invaze v únoru 2022 vypálilo proti Ukrajině více než pět tisíc raket s dlouhým doletem, píše v květnové zprávě Ian Williams, zástupce ředitele amerického Projektu protiraketové obrany při Centru pro strategická a mezinárodní studia (CSIS). Aby Rusko tempo úderů těmito zbraněmi udrželo, obrátilo naruby svůj arzenál, shánělo součástky a žádalo o dodávky další izolované země.

Zdaleka nejvíce raket vypálili piloti. Nejčastějšími raketami dlouhého doletu odpalovanými ruskými letadly jsou Kh-101 a Kh-555, které jsou často odpalovány z ruského vzdušného prostoru - někdy až z Kaspického moře. Podle zprávy CSIS, ze které cituje server Business Insider, jich bylo od začátku války vypuštěno více než 600.

Rusové o nejmodernější letecké munici, hypersonické zbrani Kh-47 Kinžal, dříve tvrdili, že ji nesestřelí žádná protivzdušná obrana. Ukrajina jich ale údajně sestřelila americkou protivzdušnou obranou Patriot až sedm.

Ruské válečné lodě a ponorky v Černém a Kaspickém moři rovněž odpalovaly na ukrajinské cíle řízené střely 3M-14 Kalibr. V roce 2022 jich bylo vypuštěno téměř 600. Střely Kalibr jsou obecně dobře hodnoceny a snesou srovnání s americkými střelami Tomahawk.

Rusko také používá celou řadu pozemních raket, včetně moderních balistických raket krátkého doletu 9M728 a 9M723 Iskander a starších taktických balistických raket Točka-U. Ukrajinské údaje zveřejněné v lednu uvádějí, že Rusko vypustilo téměř 750 raket Iskander, a od února do července 2022 bylo vypáleno více než 60 raket Točka-U.

Spekulace o tom, že Rusům docházejí rakety, začaly sílit poté, kdy agresor použil baterie pobřežní obrany Bastion-P pro nadzvukové protilodní střely P-800 Oniks na ukrajinské pozemní cíle. A hlavně, když útočil ze systému protivzdušné obrany S-300 a S-400, jehož střely jsou špatnou náhradou za přesně naváděnou munici.

Rusko dnes dokáže vyrábět desítky řízených střel

Rusové celou touto raketovou kampaní umožnili světu nahlédnout nejen do způsobu, jakým tyto zbraně používají, ale také jak je vyrábí. Tato odhalení způsobila to, co jeden z odborníků na kontrolu zbrojení nazval "poškozením pověsti" ruského raketového programu, píše Business Insider.

"Hýřivé používání raket a zpřísňování západních sankcí také vedlo ke spekulacím o velikosti ruských zásob, ale tento arzenál pravděpodobně nebude nikdy vyčerpán," napsal Williams v komentáři ke zprávě amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia . Ačkoli Rusko pravděpodobně rychle spotřebovalo rakety dlouhého doletu, které původně vyčlenilo pro válku, zajistilo si stálé zásoby, mimo jiné přesunem raket od jiných divizí a změnou využití protivzdušných a protilodních raket, napsal Williams.

"Pokračující útoky zcela jasně ukázaly jednu věc: je nerealistické očekávat, že Rusku někdy 'dojdou' rakety’," napsal Williams. Navíc díky útokům íránskými drony Šahed-136 si Rusové vyhradili sofistikovanější rakety pro důležitější cíle. Rusko také našlo způsob, jak vyrábět rakety navzdory sankcím. Američtí představitelé podle Business Insideru uvedli, že ruští výrobci si stahují elektronické součástky z další vojenské techniky a z civilních výrobků, jako jsou myčky nádobí, pro použití v raketách. Rusko také nadále získává součástky západní výroby pro další zbraně.

Williams citoval odhady ukrajinské rozvědky z května, podle nichž Rusko v tu dobu vyrábělo přibližně 60 řízených střel, pět balistických raket Iskander a dva Kinžaly měsíčně. Schopnost Ruska pokračovat v nákupu a výrobě raket a bezpilotních letounů znamená, že Ukrajina "musí udržovat silnou protivzdušnou a protiraketovou obranu" a potřebuje k tomu "stálou podporu" ze strany USA a dalších zemí, napsal Williams v červnu.

