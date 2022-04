Tisíce dolarů za přední linii, bonusy za úmrtí. Rusko láká na Ukrajinu syrské žoldáky

"Rusko nechce přicházet o své bojovníky, pokud najde lidi, kteří pro něj budou bojovat za peníze." Tuto větu nepronesl žádný analytik či politik ze Západu, ale jeden ze syrských rekrutů, které Rusko nabírá pro boje na Ukrajině. Podle několika médií jim Kreml nabízí výměnou za jejich zbraň a případně život takové částky, že to mnoho Syřanů přesvědčí, aby odjeli do cizí země.

Rusové hledají žoldáky ve čtrnácti městech Sýrie, hlásí ukrajinské úřady. "Nábor na Ukrajinu je stejný jako do Libye, máme v regionech své zástupce. I potom, co se přihlásíte, máte možnost změnit názor. Nikdo vás nenutí, abyste jeli," popsal britské stanici BBC celý proces jeden z náborářů.

O možnosti připojit se k ruské armádě se baví Syřané také na sociálních sítích. "Žádá o to mnoho lidí. Vím nejméně o 200 lidech, kteří se přihlásili," tvrdí například bývalý bojovník za syrský režim během občanské války. I on sám se rozhodl jet na Ukrajinu.

"Nabízejí dvě smlouvy. Jednu pro boj v předních liniích za sedm tisíc dolarů (v přepočtu 154 tisíc korun) a druhou na bezpečnostní práce za frontovými liniemi za tři a půl tisíce dolarů (77 tisíc korun)," dodává. Časopis Foreign Policy nicméně uvádí odlišné částky - měsíčně mají žoldnéři dostávat mezi 500 až 3000 dolarů (11 až 66 tisíc korun), což je pro drtivou většinu z nich víc, než kolik by si vydělali v Sýrii. Další příplatky prý dostanou za zranění, případně za smrt.

"Osmdesát procent lidí se přihlásilo jenom proto, aby měli peníze na jídlo. Válka na Ukrajině zvedla ceny oleje, jídla, pití. Úplně všeho," líčí žoldák. "Moje rodina nechce, abych jel bojovat. Ale musím to udělat kvůli penězům. Je pravděpodobné, že 90 procent z nás zemře," domnívá se.

Rusko uvádí, že na Blízkém východě rekrutovalo už 15 tisíc lidí. Do Ruska mělo zatím odletět 800 z nich. Americké ministerstvo obrany však minulý týden uvedlo, že nemá žádné důkazy, podle kterých by se syrští bojovníci už zapojili do bojů na ukrajinském území.

Na Ukrajině už nicméně působí ruská Wagnerova skupina, skupina soukromých žoldnéřů, která nasadila své bojovníky například na Donbase. Dvě stě z nich mělo podle zpráv amerických úřadů na Ukrajině do konce února zemřít, píše deník New York Times.

Nabírají jen loajální bojovníky

Na rozdíl od jiných válek, kdy ruská armáda brala i bojovníky bez předchozích zkušeností, Rusko nyní hledá jen ty zkušené, kteří budou zároveň loajální k režimu. "Proces se významně liší oproti předchozím ruským náborům," napsala v tajné zprávě pro západní diplomaty nejmenovaná syrská nezisková organizace.

"Zaměřují se pouze na osoby ideologicky loajální ruskému a syrskému režimu. Bývalí opoziční bojovníci a další lidé, u kterých je potřeba přísné prověřování, jsou vyškrtnuti. Chtějí se tak vyhnout infiltraci lidí podezřelých z napojení na nepřátelské země," cituje ze zprávy magazín Foreign Policy.

Pokud už nebude možné vybírat si zkušené bojovníky, podle této organizace se Rusko zaměří na lidi se zkušenostmi z pouličních bojů. K zapojení se do invaze na Ukrajinu se už přihlásila například syrská provládní milice Národní obranné jednotky (NDF), ve které jsou desítky tisíc lidí.

"Až dostaneme instrukce od syrského nebo ruského vedení, budeme bojovat v této spravedlivé válce," řekl Nabil Abdallah z vedení NDF. "Povedeme válku v ulicích a použijeme taktiky stejné jako při bitvách, v nichž jsme porazili teroristy v Sýrii," doplnil.

Gregory Waters z amerického think-tanku Middle East Institute však upozorňuje na to, že odhodlání Syřanů často podkopávají fotografie a videa na sociálních sítích ukazující neúspěchy Ruska na Ukrajině. Někteří proto přišli na způsob, jak zůstat doma, ale zároveň nepůsobit neloajálně. "Šíří fámu, že (syrští) rebelové napadnou Idlib, a proto musí zůstat a bránit proti nim město," vysvětluje. Zmíněná syrská nezisková organizace však dodává, že pro mnoho lidí pořád hrají velkou roli nabízené peníze. Dalším lákadlem je možnost dostat se do Evropy.

Waters se ale domnívá, že válka na Ukrajině by zároveň mohla být momentem, který oslabí vliv Ruska v Sýrii. "Až si lidé uvědomí, že vyslaní muži byli posláni na porážku," říká. Podobně podle něj mluvil také jeden z velitelů NDF. "Lidé si pomalu začínají uvědomovat, že Sýrie a Rusko nejsou jedno a že Rusko se řídí vlastními zájmy," cituje tohoto bojovníka analytik.

