Skupina mladých ruských vojáků si na záběrech, které se šíří po sociálních sítích Twitter a Telegram, stěžuje, že je nelegálně odvezli na území Ruska a poté poslali bojovat k ukrajinskému městu Sumy. "Hodili nás do sra*ek, pušky ze 40. let nestřílí. Jsme jen studenti, co tady děláme," stěžují si emotivně jeden přes druhého na korbě nákladního vozu.

1:40 "Jsme jen děti, hodili nás do sra*ek.“ Ruští odvedenci si cestou na frontu zoufali. | Video: Twitter/Аслан

Mladí odvedenci se starými modely pušek AK-47 jsou z oblasti ukrajinského Donbasu, kde vládnou proruští separatisté. Na konci videa si stěžují, že se s nimi spojili Ukrajinci a vzkázali jim, že všichni umřou. Ruský prezident Vladimir Putin sliboval, že mladé, nevycvičené brance nebude posílat do války na Ukrajině. Ale svůj slib porušuje, píše britský deník Daily Mail. Čtvrtinu ruské armády podle něho tvoří odvedenci ve věku 18-27 let, kteří pocházejí z chudých poměrů. Jejich rodiny nedokážou zařídit, aby se jejich synové nasazení v boji dokázali vyhnout.