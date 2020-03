Rusko čeká úder pandemie. Senioři mají odjet z Moskvy, lidé vykupují potraviny

Rusko se připravuje na pandemii koronaviru a Kreml postupně zpřísňuje opatření. Od pátku platí zákaz letů do zahraničí, v sobotu se v Moskvě zavřou všechny restaurace a obchody s výjimkou potravin a lékáren.

Státní hotely, turistické resorty a lázně po celém Rusku také zavírají, nesmějí přijímat žádné hosty až do 1. června. Premiér Michail Mišustin vyzval všechny Rusy, aby cestovali jen do práce nebo když je to nezbytně nutné.

V pátek Rusko oficiálně potvrdilo přes tisíc nakažených a tři oběti koronaviru. Nejhorší je situace v Moskvě, ale stoupá počet nakažených také na Krymu a ve Volgogradské oblasti na jihozápadě Ruska.

Starosta Moskvy Sergej Sobjanin ve čtvrtek prohlásil, že skutečný počet nakažených je zřejmě vyšší, než udávají oficiální statistiky. Senioři starší pětašedesáti let by měli vycházet minimálně, a pokud ti, co žijí v Moskvě, mají možnost odjet na chatu nebo do příbytku mimo město, ať raději odejdou, řekl starosta.

Podle rozhlasové stanice Rádio Svobodná Evropa provedli ruští zdravotníci do úterý 166 tisíc testů na koronavirus. Pro srovnání, v desetimilionovém Česku do čtvrtka zdravotníci provedli 31 tisíc testů. Rusko má 140 milionů obyvatel.

Hromadné skupování potravin

Vláda už zrušila referendum, které mělo 22. dubna schválit změny v ústavě a umožnit současnému prezidentovi Vladimiru Putinovi znovu kandidovat na úřad hlavy státu.

"Ruská vláda začala mluvit o nebezpečí poslední týden, dost situaci zlehčovala. Spíš se upozorňovalo na situaci v zahraničí. Ale minulý týden firmy, které si to mohou dovolit, poslaly zaměstnance na home office," popisuje deníku Aktuálně.cz publicista Jiří Just, který žije v Moskvě.

Podle něj si samotní Rusové nyní nebezpečí nemoci Covid-19 víc uvědomují. "Před dvěma týdny začali skupovat těstoviny, luštěniny a toaletní papír. Teď se venku a v hromadné dopravě objevuje stále více lidí s rouškami, které v lékárnách od února nejsou a dají se jen koupit draze na internetu," dodává Just.

Pandemie bude v Rusku sílit

Rusko přijalo tvrdá opatření v lednu v době, kdy se virus šířil z Číny. Uzavřelo všechny hraniční přechody s asijským sousedem, zrušilo většinu letů do čínských měst a umístilo do karantény všechny, kteří se vrátili z Číny.

Teď však panují obavy, že virus rozšiřují lidé, kteří se vrátili z dovolené nebo ze svých nemovitostí v Itálii a Španělsku. Obě země jsou oblíbenou destinací bohatých Rusů, stejně tak jako Francie. Pětinu známých nakažených ale tvoří lidé, kteří v posledních měsících Rusko neopustili.

Jiří Just upozorňuje, že se očekává, že pandemie bude v Rusku sílit. Země je zatím, podle oficiálních čísel, na jejím začátku. "Kreml nechtěl, aby nemoc Covid-19 ohrozila hlasování o ústavě a vojenskou přehlídku 9. května u příležitosti konce druhé světové války," říká Just. Otevřené restaurace a pokračování hokejové ligy KHL mělo podle něj ukázat, že situace s virem je v zemi v pořádku.

"I tak se ale zaváděla opatření, která vypovídala o vážnosti situace. Nařízená práce z domova nebo dvoutýdenní karanténa pro všechny, kteří přijeli ze zahraničí," vypočítává publicista.

Prezident Vladimir Putin mezitím v projevu řekl, že "koronavirus může Rusko porazit během dvou až tří měsíců".