Rusko a Spojené státy potvrdily zánik smlouvy o likvidaci raket

Rusko v pátek oficiálně potvrdilo právní zánik smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), platné od roku 1987. Ministerstvo zahraničí to oznámilo na svých webových stránkách. Dohodu podle agentury Reuters formálně vypověděly i USA. Ministr zahraničí Mike Pompeo v prohlášení uvedl, že "Spojené státy nezůstanou součástí smlouvy, kterou Rusko záměrně porušuje".

Smlouva mezi SSSR a USA zakazuje výrobu, zkoušky a rozmisťování raket s doletem od 500 do 5500 kilometrů. Po jejím podpisu zničily oba státy 2692 pozemních balistických raket a raket s plochou dráhou letu s konvenční i jadernou náloží. Sovětské rakety byly v 80. letech rozmístěny i v Československu.

Vypovězení dohody s půlroční lhůtou oznámil Washington letos v únoru po obvinění, že Moskva dohodu porušuje. Rusko nařčení odmítá.

"Za zánik smlouvy je výhradně odpovědné Rusko," uvedl Pompeo v prohlášení zveřejněném v pátek ve Washingtonu. Porušování dohody Moskvou "ohrožuje ty nejvyšší zájmy Spojených států, protože vývoj a rozmísťování raketových systémů porušujících dohodu je přímou hrozbou pro USA a jejich spojence a partnery," konstatoval ministr.

Americké stanovisko v pátek podpořila i Severoatlantická aliance. Rusko podle prohlášení NATO dál smlouvu INF porušuje a nese "výhradní odpovědnost" za její zánik. Na ruské porušování smlouvy aliance "přiměřeně a odpovědně" odpoví. Její členové se prý dohodli na "vyvážených, koordinovaných a obranných" opatřeních.

Moskva zopakovala závazek prezidenta Vladimira Putina z letošního února, že pokud s rozmisťováním nových raket středního doletu nezačne Washington, Rusko to neudělá. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v prohlášení uvedl, že k tomuto moratoriu by se měly připojit USA a NATO.

"Navrhli jsme USA a zemím NATO zvážit možnost vyhlášení stejného moratoria na rozmístění raket středního a krátkého doletu, jaké vyhlásil Vladimir Putin," uvedl po formálním ukončení platnosti smlouvy Rjabkov. "Dokud se v tom či onom regionu neobjeví tyto americké prostředky, Rusko se zdrží rozmístění svých systémů," konstatoval.

Prezident Donald Trump na zánik smlouvy INF ve čtvrtek reagoval vyhýbavě. "Uvidíme, co se stane," řekl novinářům. "Řekl bych, že Rusko chce s jadernou smlouvou něco udělat, což je v pořádku. Oni chtějí něco udělat, stejně jako chceme něco udělat my," prohlásil šéf Bílého domu.

Putin už v únoru pověřil ministerstvo obrany, aby začalo pracovat na nových raketách. "Američtí partneři oznámili, že přerušují svou účast na dohodě a my uděláme totéž. Oznámili, že budou provádět výzkum a vývoj a my budeme dělat totéž," řekl tehdy prezident. Rusko se prý ale nehodlá nechat zatáhnout do nových závodů ve zbrojení.

Podle ruských expertů bude armáda pracovat na vývoji pozemní verze rakety s plochou dráhou letu Kalibr, která byla dosud v souladu se smlouvou INF jen na palubách ruských vojenských lodí. Vyvíjet se má také nová nadzvuková střela středního doletu, hovoří se i o vývoji nadzvukových raket delšího doletu.

Pentagon hodlá podle agentury Reuters během příštích několika týdnů testovat novou pozemní střelu s plochou dráhou letu a na listopad je naplánována zkouška balistické rakety středního doletu. Oba typy zbraní mají mít konvenční, nikoli jaderné hlavice. Další testy ale může zkomplikovat Sněmovna reprezentantů ovládaná opozičními demokraty, která odmítá schválit výdaje na vývoj raket v rozpočtu pro rok 2020.

Agentura AP spekuluje, že nové rakety by mohly být rozmístěny například na americké základně na tichomořském ostrově Guam. Žádné rozhodnutí v tomto směru ale ještě nepadlo.

Před dopady zániku smlouvy ve čtvrtek varoval generální tajemník OSN António Guterres. "Svět ztrácí neocenitelnou brzdu jaderné války," řekl šéf OSN. Smlouva INF byla podle něj mezníkem, který Evropě zajistil stabilitu a vedl ke konci studené války. Rusko a USA by se měly vyhnout destabilizačním krokům a dohodnout se na nové odzbrojovací smlouvě.

Podle bývalého sovětského vůdce Michaila Gorbačova, který smlouvu spolu s prezidentem USA Ronaldem Reaganem podepsal, zánik INF povede k chaosu a nepředvídatelnosti světové politiky. "Všem je zřejmé, že je to úder proti strategické bezpečnosti," řekl Gorbačov agentuře Interfax.