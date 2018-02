Ruská rozvědka se nabourala do olympijských počítačů, šlo o odvetu za trest kvůli dopingu, píše tisk

před 5 hodinami

Washington - Ruská vojenská rozvědka se nabourala do několika set počítačů organizátorů zimních olympijských her v jihokorejském Pchjongčchangu, napsal americký deník The Washington Post (WP) s odvoláním na dva zdroje z amerických zpravodajských služeb. Podle těchto zdrojů měl hackerský útok vypadat jako dílo Severní Koreje.

Úřady v Pchjongčchangu přiznaly, že hry se staly 9. února během zahajovacího ceremoniálu terčem kybernetického útoku, pravděpodobného viníka ale neoznačily. Incident se projevil mimo jiné výpadky internetu a nefungujícím oficiálním olympijským webem. Mnoho lidí si tak nemohlo vytisknout své vstupenky na ceremoniál a řada míst proto zůstala prázdných.

Analytici podle WP soudí, že hackerský útok byl odvetou za trest pro ruské olympioniky za dopingový skandál. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) zakázal ruským oficiálním činitelům účast na hrách a ti ruští sportovci, kteří mohli na olympiádu přijet, museli vystupovat neutrálně jako "olympijští sportovci z Ruska", nemohli pochodovat pod ruskou vlajkou a pokud zvítězili, nezazněla ruská hymna.

Podle zprávy amerických tajných služeb se ruská vojenská rozvědka GRU dostala do nejméně 300 olympijských počítačů. Někteří američtí představitelé se podle WP domnívají, že Rusko se pokusí narušit i dnešní závěrečný ceremoniál, který začíná v poledne.