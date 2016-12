Rumunský prezident odložil nominaci nového premiéra, oznámí ji až po Vánocích

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Rumunský prezident zatím odkládá nominaci nového premiéra. Sociálnědemokratická strana (PSD), která zvítězila v nedávných volbách, do funkce navrhla málo známou bývalou ministryni Sevil Shhaidehovou, která nemá téměř žádné politické zkušenosti. Ekonomka Shhaidehová by se mohla stát první ženou a první muslimkou v čele rumunské vlády, uvedla agentura AP. Prezident Klaus Iohannis měl nominaci Shhaidehové oficiálně podpořit právě dnes, své oznámení ale odložil do doby po Vánocích. Důvod svého kroku nezveřejnil. Nominaci premiéra musí následně schválit ještě členové parlamentu. Nominaci političky turkotatarského původu, která převzala jméno svého syrského manžela, oznámil šéf PSD Liviu Dragnea.

autor: ČTK