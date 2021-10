Upřímné a profesionální. Tak popsal rozhovory s Tálibánem resort zahraničí USA

Rakousko bude mít nového ministra zahraničí, stane se jím dosavadní velvyslanec ve Francii Michael Linhart. Podle agentury APA to v pondělí sdělila rakouská diplomacie. Linhartův předchůdce Alexander Schallenberg míří do čela vlády po rezignaci kancléře Sebastiana Kurze.

"Velvyslanec Michael Linhart nahradí Alexandera Schallenberga v čele spolkového ministerstva pro evropské a mezinárodní záležitosti," sdělilo v pátek ráno ministerstvo zahraničí ve Vídni.

Dvojice diplomatů bude dnes ve 13:00 oficiálně uvedena do nových funkcí prezidentem Alexanderem Van der Bellenem.

Lidovecký (ÖVP) kancléř Kurz podal demisi v sobotu poté, co ho začalo vyšetřovat státní zastupitelství kvůli podezření, že v roce 2016 nechal za peníze daňových poplatníků vypracovat průzkumy veřejného míněni zfalšované v Kurzův prospěch. To mělo zajistit postup mladého politika do čela strany i vlády. Obviněno je i několik jeho nejbližších kolegů, všichni včetně Kurze obvinění popírají.