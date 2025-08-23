"Učí se, že budou brzy bojovat s NATO". Rusko drsně indoktrinuje i ukradené děti

"Chtěli jsme se podívat na problém ukradených dětí a militarizovaných dětí v ruské okupaci," vysvětluje v rozhovoru pro Aktuálně.cz Britka Megan Gittoes, proč se jako výzkumnice organizace GLOBSEC ve své červnové zprávě zaměřila na "ukradenou generaci", jak situaci mladých lidí na okupované Ukrajině nazývá.
"Ruská strategie v hybridní válce spočívá v pokusu poškodit sociální strukturu, v útočení na civilní infrastrukturu, v tom, aby se život na Ukrajině stal neúnosným, v útočení na civilní nemocnice a ve vytváření uprchlické krize v celé Evropě. A pak samozřejmě máme politiku rusifikace ukrajinských dětí, která se netýká pouze dětí, které byly násilně přesunuty a adoptovány do Ruské federace. Máme 1,6 milionu dětí v ruské okupaci," vypočítává.
Čísla, která Gittoes ve zprávě přináší, pocházejí z oficiálních ukrajinských míst. Podle nich počet obyvatel země klesl z 41 milionů v roce 2021 na odhadovaných 31 milionů na začátku roku 2025, přičemž téměř sedm milionů Ukrajinců uprchlo ze země a nejméně 1,6 milionu dětí zůstává na územích okupovaných Ruskem. Necelých 20 tisíc dětí pak podle odhadů ukrajinského ombudsmana Rusové násilně deportovali do Ruska, Běloruska či na okupovaná území.
Tam zažívají ideologickou indoktrinaci, jsou posílány na vojenské tábory a aktivně připravovány na odvod do armády. Více než 500 ukrajinských škol je v současné době na území okupovaném Ruskem.
Dají se ukrajinská čísla nezávisle ověřit? "Můžeme použít celou řadu metod, satelitní technologii a informace z otevřených zdrojů. Můžeme se podívat na tiskové zprávy Kremlu a legislativu týkající se přesunů dětí," říká Gittoes. Upozorňuje, že i podle tiskové zprávy Kremlu se počet násilně adoptovaných a přemístěných dětí může pohybovat okolo 700 tisíc. "Kreml totiž tvrdí, že ty děti Rusové zachránili," konstatuje výzkumnice.
Ódy na ruského vládce Putina
Gittoes dále uvádí, že děti, které na okupovaném území žijí nebo byly do Ruska uneseny, jsou pod silným vlivem i ve škole.
"Ruský vzdělávací systém zavádí zcela nové učebnice, které chválí Vladimira Putina a kritizují NATO. Děti se učí, že NATO zasahuje do ruských hranic, že brzy budou bojovat ve válce s NATO," popisuje.
V už zmíněných táborech jsou pak podmínky ještě horší. "Děti, které se na Ukrajinu vrátily, mluví o tom, že je ruští agenti fyzicky a psychicky týrali, že jim nebylo dovoleno stěžovat si, že je jim horko, že mají žízeň nebo hlad," líčí Gittoes.
Ta byla přímo na Ukrajině, kde se některými z dětí a jejich rodiči mluvila. "Jeden mladý muž, s jehož matkou jsem mluvila, má trvalou ztrátu sluchu kvůli odporu, který kladl, a hádkám s ruskými agenty. Bili ho po hlavě pažbou kulometu," popisuje drastické chování ruských dozorců.
Jak se vlastně pod ruskou okupaci dostaly? Podle zprávy Rusové děti na okupovaných územích Ukrajiny násilně deportují a přesouvají do Ruska, Běloruska či na území kontrolované Ruskem. Tam se pak adopcí dostávají do ruských rodin, navštěvují ruské školy a mají zakázáno mluvit ukrajinsky.
Ty děti, které se nacházejí na územích kontrolovaných Ruskem, jsou nuceny přijmout ruské občanství, v případě adopcí pak dostávají nové doklady. A to včetně pasů a rodných listů s pozměněnými údaji, i proto je složité jejich osud vystopovat. "A například pokud mají okupační úřady pocit, že rodiče řádně neplní ruské povinnosti, například pokud nepřijmou ruský pas, mohou přijít o rodičovská práva," doplňuje Gittoes.
Nebo pokud bylo území okupováno, Rusové rodičům řekli, že děti vezmou na dva týdny na dovolenou nebo na pár týdnů na malou dovolenou na Krym do letního tábora, dokud válka neskončí. "Jenže pak se nevrátili a pro rodiče je téměř nemožné děti dostat zpátky," říká a odvolává se na několik případů, kdy se rodičům riskantní cestou podařilo děti získat zpět.
"Rodiče, kteří odjeli do Ruska, byli podrobeni nátlaku, 24hodinovému výslechu a testu na detektoru lži. Byli obviněni z toho, že jsou ukrajinští agenti a špioni. Byli zatčeni a v některých případech se museli vrátit bez dítěte," popisuje smutné příběhy Gittoes.
Podle ní o přístupu ruských úřadů vypovídá i to, že se po více než třech letech války na Ukrajinu vrátilo jen zhruba tisíc dětí.
Je libo vybrat si pohlaví, věk, barvu očí i vlasů?
Ukrajinské děti se staly velkým tématem znovu před pár týdny, když vyšlo najevo, že úřady v okupované Luhanské oblasti vytvořily online katalog, který nabízí ukrajinské děti k adopci či pěstounské péči. "Děti jsou roztříděny na základě pohlaví, věku, barvy očí nebo vlasů," uvedl podle serveru Kyiv Independent šéf ukrajinské nevládní organizace Save Ukraine Mykola Kuleba. S tím, že u fotografií je často zdůrazněno, že jde o "poddajné a poslušné" děti.
Pozornost pak vzbudilo, že během jednání na Aljašce Donald Trump předal Vladimiru Putinovi osobní dopis od své manželky Melanie. Ta ruského vůdce žádala o osobní intervenci ve věci tisíců ukrajinských dětí z okupovaných oblastí, které byly uneseny do Ruska.
"Nemyslím si, že děti budou součástí mírového vyjednávacího procesu, dokud bude na mezinárodní scéně existovat podpora pro to, aby tomu tak bylo. Vím, že Ukrajina udělá vše, co je v jejích silách, aby se tak nestalo. Děti nejsou předmětem vyjednávání. Nejsou válečnými zajatci. Děti nelze vyměňovat. Děti jsou samostatnou otázkou a musí být vráceny na Ukrajinu," řekla Gittoes na závěr.
Celý systém deportací je označován za válečný zločin. Jde o nezákonnou deportaci civilních osob a snahu o změny jejich identity. Mezinárodní trestní soud kvůli tomu vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ombudsmanku Marii Lvovovou-Bělovovou.